Ex Ilva, Bergesio: "Continuità operativa e tutela per tutti i lavoratori"

"Urgente garantire continuità operativa a tutti i siti di Acciaierie Italia, da nord a sud. Bene dunque l’approvazione del decreto, sul quale abbiamo lavorato in commissione Attività produttive, che interessa tutte le realtà del gruppo, comprese Racconigi, Marghera, Novi Ligure, Cornigliano. Previste ulteriori risorse finanziarie, con l’utilizzo di 200 milioni di euro, indennizzi per i danni da inquinamento, agevolazioni per i costi energetici e ambientali per le imprese in amministrazione straordinaria, inoltre sarà integrata la cassa integrazione per i dipendenti. Obiettivo assicurare la produzione, sostenere le imprese, tutelare i lavoratori e promuovere percorsi di riqualificazione professionale e di bonifica ambientale".

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive.