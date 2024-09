Crash Game vs. slot machine: qual è il più redditizio?

Nel mondo dei giochi e dei casinò online, il dibattito tra crash game e slot machine è diventato un dibattito appassionante. Entrambi i giochi attirano, infatti, milioni di giocatori in tutto il mondo grazie alla loro semplicità e al potenziale di vincita piuttosto elevato. Tuttavia, quando si parla di redditività, ogni gioco offre benefici e rischi simili ma diversi.

Comprendere quali sono le principali differenze di questi due intrattenimenti di tendenza può aiutare i giocatori a determinare quale sia il più adatto ai loro obiettivi e alle loro preferenze di gioco.

Le slot machine (ri)spiegate bene

Le slot machine sono una delle forme più antiche e consolidate di gioco d’azzardo che non hanno bisogno di grandi spiegazioni perché ormai conosciutissime anche a chi i casinò non li ha mai frequentati prima d’ora.

Sia nei casinò tradizionali che in quelli online, le slot sono l’intrattenimento più semplice del mondo. Alla base, i giocatori fanno girare i rulli, sperando di abbinare i simboli lungo le linee di pagamento per vincere i premi in palio. Le slot più complesse propongono una varietà di temi, bonus e caratteristiche che le rendono più interessanti, andando a soddisfare una fascia più ampia di giocatori.

Parlando strettamente di vincite, le slot sono tipicamente:

a jackpot fisso, con importi di vincita prestabiliti per le combinazioni vincenti,

a jackpot progressivo, ovvero presentano jackpot che crescono con il contributo di più giocatori, offrendo un potenziale per vincite elevatissime.

Tuttavia, in generale, le cosiddette macchinette mangiasoldi online sono puramente basate sulla fortuna, poiché il risultato di ogni giro è determinato da un generatore di numeri casuali (RNG), il che significa che abilità e competenze non influiscono nel risultato.

Una lente d’ingrandimento per i crash game

Se si aspetta troppo a lungo e il gioco si blocca e si perde la loro scommessa.

Se, invece, si incassa relativamente presto, si vince la puntata moltiplicata per il moltiplicatore al momento dell’incasso.

Sono un genere relativamente nuovo nei casinò online, tanto che anche gli operatori italiani prediligono e utilizzano il termine inglese per indicarli. Sono veloci, altamente volatili e prevedono una semplice meccanica di moltiplicatori. Il gioco inizia, infatti, proprio con un moltiplicatore che parte da 1x e aumenta costantemente nel tempo – che è velocissimo. I giocatori devono decidere quando “incassare” (e quindi fermare il gioco) prima che il moltiplicatore crolli.

Il brivido dei crash game deriva dalla loro imprevedibilità, poiché il moltiplicatore può bloccarsi in qualsiasi momento, a volte dopo pochi secondi, a volte un po’ più in là. Questo introduce un forte elemento di abilità e decisione nel gioco, in quanto i giocatori devono valutare il rischio e sapere, in un certo senso, quando vale la pena fermarsi.

La questione cruciale del gioco più redditizio: crash game o slot machine?

Le slot machine, soprattutto quelle online, sono state a lungo considerate giochi “ad alto rischio e alto guadagno”. Le vincite di alcune slot machine, in particolare quelle con jackpot progressivo, possono effettivamente rivelarsi astronomiche. D’altro canto, la redditività dei crash game dipende in larga misura dalla gestione del rischio da parte del giocatore: o più abili possono spesso trarre profitto, incassando con maggiore costanza i moltiplicatori più bassi, invece di aspettare quelli più grandi che potrebbero andare, per l’appunto, in crash.

Il margine della casa

Un fattore da considerare è il margine della casa: nei crash game tende a essere più basso rispetto alle slot. Per esempio, in alcuni crash game è di circa l’1-2%, quando invece in molte slot è tra il 3% e il 10%. Il margine della casa più basso nei crash game offre teoricamente ai giocatori maggiori possibilità di vincere o di minimizzare le perdite nel tempo. Le slot sono, invece, progettate per avere un margine della casa più alto, il che significa che nel tempo il casinò è statisticamente favorito a vincere. Il generatore di numeri casuali assicura che le probabilità siano fortemente a favore della casa, e non c’è alcuna abilità nel far pendere il gioco a favore del giocatore.

Volatilità, rischio e perdite

Molti giocatori si ritrovano a inseguire le perdite con le slot machine, poiché la natura coinvolgente del gioco incoraggia a girare continuamente i rulli nella speranza di ottenere una grossa vincita. Questo può portare a perdite significative e, sebbene sia possibile essere fortunati, la maggior parte dei giocatori perde più di quanto vince nel lungo periodo. La percentuale di “ritorno al giocatore” (RTP) delle slot machine varia molto, ma in genere si aggira tra il 90% e il 97%, il che significa che il margine della casa può raggiungere il 10%.

Nei crash game la volatilità può giocare a sfavore dei giocatori troppo avidi o esitanti. I cosiddetti “crash” possono verificarsi in modo imprevedibile, portando a perdite rapide e significative. Questo rende i crash game potenzialmente più redditizi per i giocatori esperti, ma anche più rischiosi per coloro che sono inclini a prendere decisioni emotive o che mancano di disciplina.

In definitiva, il gioco più redditizio dipende dalla strategia, dalla tolleranza al rischio e dalle preferenze di gioco del giocatore.