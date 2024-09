Con Luca Ramacciotti è iniziato al Blink di Dronero un nuovo sorprendente anno magico

Bacchette in posizione: il Circolo Magico Blink di Dronero ha iniziato un nuovo sorprendente anno magico. Primo appuntamento straordinario venerdì 20 settembre con un’importante conferenza per i soci del circolo. Sul palco della magica sede Luca Ramacciotti, artista di fama internazionale.

Laureato in Cinema, Musica e Teatro, da sempre lavora nel campo del teatro lirico occupandosi di regia. Ha lavorato fra gli altri con Ettore Scola, Maurizio Scaparro e Dario Argento e ha collaborato con cantanti come Jose Cura, Placido Domingo, Fabio Armilisto e Andrea Bocelli.

“Il regista non ragiona con l'ottica del mago che inquadra il suo atto da un punto di vista interno (il trucco, le necessità tecniche, le sue preoccupazioni) ma con quella del pubblico, che lo inquadra da un punto di vista esterno, ossia dal punto di vista delle emozioni, del linguaggio del corpo, dei suoni, dei colori. Ecco perché un regista può essere la vostra arma definitiva per il successo.”

Dal close up al mentalismo passando per la la magia comica e molto altro. Dopo una breve introduzione e soprattutto portando la sua personale testimonianza. Ramacciotti ha analizzato gli atti magici di quanti hanno voluto proporsi, per un interscambio di idee e preziosi suggerimenti. La magia è concepita da lui non come un gioco ma come un prestigio, ossia un atto estremamente delicato e magico, dove l’immaginazione e lo stupore superano la consapevolezza del trucco nascosto. L’abilità del prestigiatore risiede quindi non soltanto nel saper fare ma nel saper dare valore a ciò che fa e con grande accuratezza soffermarsi, migliorare ed essere.

Luca Ramacciotti ha pubblicato con la casa editrice Tra Palco e Realtà il manuale "Appunti di Messa in Scena", rivolto a chi si approccia al mondo del teatro magico da un punto di vista registico. E' il primo libro italiano su questo tema.È stata una ripresa delle attività davvero importante per il presidente Giorgio Barbero e tutti i soci del circolo, fondato nel 2014 da Trabuk, al secolo Alberto Del Negro.

La passione per la magia, ma soprattutto quella voglia di stupirsi e stupire grandi e piccini sono da sempre gli elementi imprescindibili: Blink non è infatti soltanto un luogo di incontro e ritrovo per dilettanti e professionisti, ma un appuntamento attesissimo da un pubblico ormai affezionato.

In arrivo è anche la nuova rassegna magica Sim Sala Blink 2024/2025, che anche quest’anno porterà nel nostro territorio migliori artisti internazionali del panorama magico.Il primo protagonista di Sim Sala Blink 2024/2025 sarà lo straordinario Mago Lupis, al secolo Daniele Lepantini.

Appuntamento al Cine-Teatro Iris di Dronero, sabato 5 ottobre alle ore 21, per un esilarante spettacolo dal titolo “Il trucco c’è ma non mi dona!”. Sarà una serata di magico cabaret, tra comicità, gag, battute, effetti inspiegabili e situazioni al limite dell'assurdo. Uno show coinvolgente, in cui comicità e mistero si fonderanno per dar vita a momenti pieni di stupore.

“È sempre emozionante ripartire con la nostra attività perché è letteralmente travolgente - commenta il presidente Giorgio Barbero - Lo facciamo per la passione verso l’arte dell’ illusionismo, per l’amicizia e i rapporti concreti e sinceri che si sono creati tra noi soci e per lo stupore. Nonostante il nostro motto sia ‘Don’t Blink’ ossia ‘Attenzione, occhi aperti, non sbattere le palpebre per non perdere il trucco’, la magia accade sempre! Per noi è ogni volta una meraviglia vedere scaturire lo stupore negli occhi di chi guarda e sarà una meraviglia pura, contornata da simpatia e battute, quella del primo spettacolo con Mago Lupis campione italiano di magia. Sarà proprio lui, altro grande ospite, che inaugurà la nostra 10^ rassegna magica.”

65 finora gli spettacoli realizzati sul palco del Cine-Teatro Iris, del Teatrino Blink e, da tre anni a questa parte, anche sui palchi di Cuneo e Busca. Un format che negli anni ha fatto conoscere e riconoscere Blink quale eccellente organizzatore di una rassegna magica unica in Italia e praticamente auto-prodotta, consolidata da straordinari sold-out frutto di quel diventare appuntamento fisso per la maggior parte delle spettatrici e degli spettatori.

In questi anni di rassegna, sono stati migliaia che, felici e stupiti, hanno partecipato alle proposte, anche grazie al prezzo del biglietto d’ingresso calmierato e popolare. Quello che il circolo propone è sempre prima di tutto una serata di spensierata cultura, condita dalla meraviglia dei prestigi, emozioni, riflessioni e risate.

E Blink è anche una particolare scuola. A partire dal 5 novembre, per appassionati ed aspiranti maghi a partire dai 16 anni di età, ci sarà anche quest’anno la “sQuola di Magia”, l’unica con la Q che permette di entrare a far parte del circolo più felice del mondo. Lezioni con i maghi di Blink e con ospiti speciali ma anche la possibilità, insieme ai soci, di assistere ad alcune straordinarie conferenze.

Per i soci non mancheranno nemmeno quest’anno gli interessanti incontri e le conferenze con i più importanti artisti dell’arte magica, le serate di Magic Caffè, compagnia e risate, provando i trucchi magici, e le super Serate Special con l’ospite misterioso.

Sono stati già più di 125 gli ospiti, conferenzieri nazionali e internazionali che hanno conosciuto Blink e nella maggior parte dei casi sono rimasti affascinati. Con molti di loro il circolo ha stretto una vera e propria amicizia ed oggi Blink è tra i prestigiatori una tappa ambita. Qui la leggerezza e la spensieratezza non mancano mai, ma ciò che contraddistingue maggiormente il circolo è quel “metterci il cuore”.

L’esempio più bello è rappresentato senza dubbio dal Blink Social: una volta al mese il circolo "sposta" la propria sede in una delle tante Case di Riposo della zona ed insieme ai suoi fantastici residenti da vita ad uno Spettacolo di Magia.

“Forse il mondo è un po' distratto e si dimentica di chi ha già fatto ciò che i più credono sia ancora da fare, così tra un gioco di magia ed una fisarmonicata, ci godiamo qualche ora insieme a queste splendide persone. Non possiamo chiamarla solidarietà perchè solidarietà significa fare qualcosa in cambio di niente, e loro han fatto tanto... tutto ciò che di buono ci circonda!”

Per maggiori informazioni e prenotazione telefonare al numero 366.5397023 o consultare il sito web www.blinkcircolomagico.it. La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Dronero, dall’ATL Cuneese, e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.