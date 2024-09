Frassino, “La Ragazza Occitana – Vita movimentata di Dominique Boschero”

A Frassino, venerdì 27 e sabato 28 settembre, si terrà una "due giorni" dedicata a Dominique Boschero, attrice molto conosciuta negli anni '60 e '70, originaria e tuttora residente proprio a Frassino.

L'occasione è l'uscita del libro “La ragazza occitana. Vita movimentata di Dominique Boschero”, scritto da Nando Mainardi, per Manni Editori.

Venerdì 27 settembre, alle 21, presso il Centro Culturale "Lhi Mestres", nella sede del Municipio di Frassino, verrà proiettato, in collaborazione con Piemonte Movie, il film “La Rimpatriata”, girato nel 1963 da Damiano Damiani e interpretato da Walter Chiari, Francesco Rabal, Gastone Moschin e, ovviamente, Dominique Boschero.

Sabato pomeriggio 28 settembre, alle 16, sempre presso la sede municipale, verrà invece presentato il libro La ragazza occitana, con l'autore Nando Mainardi, Lele Odiardo, Beatrice Ottonelli e Livio Partiti. E' previsto anche un intervento di Sergio Berardo, riferimento artistico e culturale per chiunque segua la musica occitana. Insomma Frassino si prepara a celebrare e festeggiare la propria cittadina più famosa, protagonista di una parabola artistica ed esistenziale, rocambolesca e appassionante; anticonfomista e ribelle, sempre spiazzante e mai allineata.

Nel corso della sua carriera, Dominique Boschero ha interpretato più di settanta film, gomito a gomito con mostri sacri del cinema e del mondo dello spettacolo come Ugo Tognazzi, Jean Gabin, Lino Ventura, Brigitte Bardot, Walter Chiari, William Holden, Lucio Dalla, Jean-Louis Trintignant e tanti altri.

Ma la storia di Dominique Boschero va ben al di là del set cinematografico: ha a che fare con la grande vicenda dell'emigrazione in Francia (Dominique è nata a Parigi nel 1937), con l'attività politica di segno occitanista (è stata un'attivista e militante convintissima del Movimento Autonomista Occitano guidato da François Fontan, residente negli anni '60 e '70 proprio a Frassino), e con il tema del ritorno, delle radici, dell'amore per la propria terra. Dominique Boschero, a metà anni '70, ha infatti deciso di ritirarsi dalle scene e - dopo anni passati nella Roma di Cinecittà e della "Dolce vita" - di tornare definitivamente a Frassino, dove per decenni ha svolto l'attività di contadina.

La "due giorni" di Frassino dedicata a Dominique Boschero, intitolata "Vita movimentata di Dominique Boschero", è organizzata da: Biblioteca Civica di Frassino, Associazione Culturale Fraisensi, Comune di Frassino.

Sabato, alla presentazione del libro, seguirà un aperitivo nei locali della Biblioteca.