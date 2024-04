Cuneo, il contenzioso tra Comune e Tettoia Vinaj srl si amplia verso l’ex caserma Cantore

Si amplia anche all’ex caserma Cantore di Cuneo il dibattito – ormai in auge dal 2021, con la presentazione del Comune di Cuneo di una causa civile intentata contro la Tettoia Vinaj srl – sull’immobile “della discordia” ubicato in piazza Foro Boario.



A poco più di undici giorni dall’ultimo Consiglio comunale della città capoluogo – e a oltre quindici dall’assemblea incentrata unicamente sull’argomento – gli Indipendenti Paolo Armellini e Giancarlo Boselli ripropongono il tema reiterando le domande già poste a sindaca e giunta: perché siano stati impiegati sette anni per iniziare l’azione legale, perché non sia stata richiesta la consegna della fidejussione prevista dal contratto, perché l’attività di somministrazione bevande e alimenti presente nell’immobile sia stata permessa nonostante il mancare di 300mila euro di monetizzazione dei parcheggi, perché l’azione legale sia stata intentata in una modalità che potesse addivenire inevitabilmente alla sola risoluzione del contratto e restituzione dei locali e infine perché, a oggi, il Comune non sia ancora rientrato in effettivo possesso dei locali stessi.



Ma non solo. I consiglieri di via Meucci hanno infatti richiesto la convocazione di una commissione consiliare incentrata nello specifico sull’analisi della gestione patrimoniale dell’ex caserma Cantore, gestita dalla Exin Cantore srl che presenta stretti collegamenti con la Tettoia Vinaj e l’amministratore unico Dario Dalmasso.



L’interpellanza verrà discussa nel corso del prossimo Consiglio comunale, in programma per fine aprile.