Grande partecipazione a Verzuolo per ‘Sport in Piazza’: magia e spettacolo con il “Brigante Rampante”

È stata molto apprezzata la giornata dedicata, domenica 22 settembre, a ‘Associazioni e sport in piazza’ a Verzuolo, tenutasi piazza Willy Burgo con una serie di attività dedicate alla scoperta delle realtà associative del territorio

Molti verzuolesi e non solo, sia grandi che bambini sono rimasti affascinati dalla magia che ha saputo creare Luca Chiarva che si è esibito attraversando una fune (slackline) installata tra il campanile della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo e un sollevatore telescopico, sospeso a molti metri d’altezza.

Si è esibito nello spettacolo ‘Il Brigante Rampante. La favola di un gentil eroe, amico dei boschi e di buon cuore’ un’affascinante rappresentazione che ha raccontato le avventure di un brigante dal cuore nobile, che vive in simbiosi con la natura. L’opera narrava la storia di un eroe gentile, amico dei boschi, con un profondo legame verso la sua terra e i suoi abitanti.

Accompagnato dal gruppo musicale ‘Hash21’, lo spettacolo unisce musica e performance, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva e suggestiva. L’artista e performer, originario di Verzuolo, arricchisce la rappresentazione con la sua sensibilità e talento, creando una favola che mescola poesia, natura e la figura del brigante, lontano dagli stereotipi, dipinto come un difensore dei deboli e della giustizia. Un viaggio emozionante tra leggende e realtà, che affascina spettatori di tutte le età.

Sono intervenuti il sindaco Giampiero Pettiti con l’assessore Simona Olivero e Luca Franco, che in qualità di assessore con delega allo Sport, oltre che al Bilancio, si è speso in prima linea per la realizzazione dell’evento di ‘Sport in piazza’ che mancava da Verzuolo da otto anni.

Hanno presenziato anche gli amministratori comunali. “Ringrazio tutte le associazioni presenti all’evento e gli sponsor – ha dichiarato Luca Franco –. Un ringraziamento speciale va alle Pro Loco di Verzuolo e all’associazione Ciat Ca' Rampignu, che con un lavoro di squadra hanno reso possibile l’ottimo esito della giornata. Un grazie particolare va anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che ha sostenuto e promosso questo evento, credendo nelle potenzialità del nostro territorio”.

Franco ha inoltre anticipato un progetto per il 2025, legato al bosco e alle fiabe, che sarà sempre ispirato al ‘Brigante Rampante’, in linea con il filone narrativo del celebre romanzo ‘Il Barone Rampante’ di Italo Calvino.

Un’iniziativa che promette di portare avanti il successo di questa edizione, proiettando Verzuolo verso nuovi scenari di valorizzazione culturale e territoriale.