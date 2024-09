Calderoni (PD): "Necessario garantire i collegamenti ai lavoratori pendolari sulla Cuneo-Ventimiglia"

"Bisogna garantire i collegamenti ferroviari minimi necessari ai lavoratori pendolari che usufruiscono quotidianamente della linea Cuneo-Ventimiglia"

Nell’ le valli Vermenagna in Italia e Roya in Francia, attraversate dalla “Ferrovia delle meraviglie”, sono state devastate dalla Tempesta Alex e da allora la circolazione stradale è bloccata.

«Auspico un immediato intervento dell’assessore Gabusi per trovare il giusto equilibrio tra diritto di sciopero e diritto al lavoro affinché vengano garantite almeno le fasce orarie pendolari con il convoglio 22955 delle 6:41 da Cuneo ed il 22898 delle 16:20 da Ventimiglia».

Dal canto suo, Gabusi ha spiegato di aver ottenuto che il costo del biglietto sia a calcolo chilometrico e non, come adesso, con le tariffe da tratta internazionale. Non si sa, al momento, da quando entrerà in vigore questa nuova tariffa, ha specificato l'assessore.

Ma ormai, come è ben noto ai cuneesi, non è un problema di costi, ma di servizio. Da mesi, tra guasti e cancellazioni per gli scioperi, la linea è inutilizzabile.