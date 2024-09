"Il treno che sorride": Arenaways ha presentato i convogli che circoleranno sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano

Arenaways ha presentato ufficialmente la livrea dei treni che sarà applicata a partire dagli ATR 220 in servizio in Piemonte dal prossimo 7 gennaio.

Il concept, elaborato dallo studio specializzato Railcolor Design ed incentrato sul brand, sicaratterizza per la presenza di uno smile bianco su fondo blu, collocato sulla parte frontale della motrice sotto al marchio della Compagnia.

Il pittogramma del marchio, con il suo giallo e arancione su fondo chiaro, viene ingigantito fino all’estremo elaborando un distintivo gioco di forme che creano un collegamento ininterrotto lungo tutta la fiancata del treno: con le bande blu, colore secondario del marchio, ad incorniciarne il movimento.

La versione estesa del logo che al pittogramma associa la scritta Arenaways si ritrova in basso, mentre più in alto l’icona del wi-fi ricorda ai passeggeri che su tutti i treni sono disponibili gratuitamente internet e sistema di infotainment.



Massima attenzione è stata data all’identificabilità degli accessi e delle diverse aree del treno, allo scopo di renderne più facile l’individuazione per i viaggiatori anche su banchine affollate.

Le porte, di colore giallo arancio, spiccano grazie allo sfondo blu scuro che le incornicia. Le aree riservate alle persone con mobilità ridotta e quelle per lo stallo delle biciclette sono segnalate dalle icone molto evidenti, collocate sulla parte superiore delle carrozze per poter essere visibili anche da lontano ed ulteriormente enfatizzate grazie agli sfondi netti a contrasto: rispettivamente azzurro e verde acqua.

Le livree, realizzate con pellicole progettate per una maggiore resistenza alle intemperie e facilmente lavabili, saranno applicate sui primi ATR 220 in autunno e potranno dare sfoggio di sé a partire dal 7 gennaio 2025 sulla linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano.



Matteo Arena, CEO di Arenaways ha dichiarato: «Proprio come i nostri treni, siamo felici del lavoro svolto da Railcolor Design che a nostro parere ha saputo vestirli al meglio. Il nostro principale desiderio è rendere piacevole la permanenza a bordo per tutti i passeggeri, che sia una tratta di pochi minuti o di ore. Un’esperienza di viaggio diversa deve partire da un’immagine di treno diversa e speriamo che quei sorrisi impressi sulla motrice possano essere sempre ricambiati dalle persone in banchina... Viva il treno!»