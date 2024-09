M5S, Conte “Grillo non può sabotare costituente democratica”

ROMA (ITALPRESS) - Il Movimento "vuole innanzitutto recuperare la vocazione originaria che è quella di ascoltare i bisogni dei cittadini. Sono arrivati 22mila contributi da parte degli iscritti e adesso entriamo nella seconda fase, quella del confronto sulle proposte concrete". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un'intervista al Tg1. Beppe Grillo vuole sabotare la costituente? "Non è possibile sabotare un processo costituente così democratico, coinvolgente ed entusiasmante: adesso gli iscritti hanno espresso le loro priorità, dalla sanità al contrasto agli stipendi troppo bassi, alla lotta all'evasione e anche sulle regole organizzative. Dobbiamo invece sabotare i piani di questo governo che tassa i pannolini e non preleva un euro dagli extra profitti di banche, industrie belliche e imprese assicurative".- foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).