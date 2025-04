TEDxCuneo, completata la squadra degli speaker per l'edizione numero cinque "R-Esistenza, lascia il segno"

Poco più di due settimane e si alzerà il sipario del TEDxCuneo 2025. Nella splendida cornice storica del Teatro Toselli, Sabato 3 maggio dalle ore 14, Monica Lanfranco, Andirivieni-Cresco, Tamara Lunger, Alberto Donzelli, Andrea Passador, Marina Sozzi, Giorgio Metta, Le Madamè e Gianni Riotta racconteranno la loro R-Esistenza.

È questo il tema cardine della quinta edizione: capire come non arrendersi, rimanere fedeli a se stessi e ai propri principi, ma anche r-esistere per reagire, sfidare le convinzioni, gli stereotipi e non rimanere indifferenti, per autodeterminarsi, affermare la propria unicità. R-esistere per cambiare, sopravvivere, evolvere.

Presentiamo gli Speaker di TEDxCuneo 2025:

Monica Lanfranco, attivista femminista, giornalista, scrittrice e formatrice, conduce corsi e fa formazione sulla risoluzione non-violenta dei conflitti e sulla differenza sessuale.

Andirivieni, un’associazione che unisce l'idea di cohousing con l'agricoltura sociale, l'aggregazione, il senso di comunità e l'inclusione.

Cresco, promuove un’agricoltura agroecologica organizzata come Comunità a Supporto dell’Agricoltura (CSA).

Tamara Lunger "The soul mountaineer", cresciuta tra le montagne. La sua vita è stata una sfida costante e, dopo aver scalato gli 8000, ha incontrato quella più grande: la sfida con se stessa che le ha permesso di trovare il vero equilibrio.

Alberto Donzelli, specialista in Igiene e Medicina preventiva. Membro del Consiglio Superiore di Sanità, presidente della Fondazione Allineare Sanità e Salute e coordinatore Commissione Medico-Scientifica indipendente.

Andrea Passador, specializzato in creazione di contenuti digitali e autore di diversi libri, ha insegnato all’Università, fondato la rivista Iodio e il blog Oltreuomo, collaborato con Style e Fanpage. È autore della pagina Carlo e gestisce il canale YouTube Prolisso, dedicato a storia, letteratura ed etimologia.

Marina Sozzi, filosofa e tanatologa, nonchè responsabile dell’Ufficio Culturale di Fondazione Faro di Torino. Cura il blog Si può dire morte. Ha insegnato Tanatologia all’Università di Torino. Tra i suoi volumi: Ripensare la morte (2009) e Non sono il mio tumore (2019).

Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). La sua specializzazione è nel campo dell'Intelligenza Artificiale e della Robotica umanoide con un’attenzione particolare alla progettazione di macchine in grado di imparare dall'esperienza.

Le Madamè, gruppo musicale composto da quattro ragazze che propongono un viaggio nella musica popolare italiana, attraverso lo sguardo di donne di ieri e di oggi che si esprimono con musica, racconto ed energia.

Gianni Riotta, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, dirige il Master in Giornalismo e Comunicazione Multimediale della LUISS University e il centro di ricerca LUISS DataLab, coordinatore dell’Italian Digital Media Observatory (IDMO).

Anche quest’anno TEDxCuneo si impegna per essere inclusivo e lo fa riproponendo con grande entusiasmo la collaborazione con ENS - Ente Nazionale Sordi di Cuneo attraverso il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana).

Disponibili 30 biglietti acquistabili presso l’ufficio ENS (martedì e giovedì nell’orario 15-17) in via S. Grandis 28/B a Cuneo, richiedibili via mail a cuneo@ens.it o scrivendo un messaggio a Daniel Bongioanni al 331.9175258. Prevista la sottotitolazione su maxischermo in tempo reale.

I biglietti per assistere all’evento in presenza al teatro Toselli sono disponibili su https://www.tedxcuneo.com/biglietti/

Si potrà assistere all’evento anche online, in streaming (gratuitamente).

Il ricavato di ogni edizione sostiene esclusivamente il progetto TEDxCuneo composto da un team di volontari con una grande passione, la propria città.