In arrivo la “patente a crediti” per il comparto dell’edilizia. Il supporto di Confartigianato Cuneo [VIDEO]

Si chiama patente a crediti ed è la nuova misura che verrà introdotta dal 1° ottobre 2024 nel comparto dell’edilizia per rafforzare il concetto della sicurezza sul lavoro. Da quella data tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dalla loro sede (UE o extra UE), come ad esempio edili, impiantisti, serramentisti, fabbri, lattonieri, decoratori, pavimentatori, devono ora richiedere il rilascio di questo documento per poter svolgere la loro attività. La domanda per ottenerlo deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo attraverso il portale dell’INL. Per il primo mese dall’entrata in vigore, quindi fino al 1° novembre, la domanda potrà essere inoltrata con una autocertificazione.

A tal proposito, Confartigianato Imprese Cuneo ha attivato un servizio di accompagnamento con personale esperto in grado di affiancare l’imprenditore nell’espletamento delle incombenze burocratiche fino all’ottenimento della “patente”.



Si parte da un punteggio base iniziale di 30 punti (incrementabile fino a 100) e le imprese o i professionisti potranno lavorare se ne possiedono a sufficienza (almeno 15). Crediti aggiuntivi possono essere ottenuti in base alla storicità dell'azienda (fino a 10 crediti), all’attività senza violazioni contestate (fino a 20 crediti), e ad ulteriori attività, investimenti, o formazione in salute e sicurezza sul lavoro (fino a 40 crediti). I crediti vengono decurtati in seguito a provvedimenti definitivi (sentenza passata in giudicato o ordinanza ingiunzione definitiva) e nelle misure indicate su un’apposita tabella. In caso di infortunio mortale è prevista la sospensione obbligatoria fino a 12 mesi.

Per approfondire tali tematiche Confartigianato Cuneo organizza un focus di approfondimento lunedì 30 settembre, alle ore 18.00, presso la Sala Consiglio della Segreteria territoriale di Cuneo (ingresso: Via XXVIII Aprile, 24).

