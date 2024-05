Tre liste a Piasco guidate da Stefania Dalmasso, Paolo Moro e Giancarlo Panero

Non saranno due, ma tre le liste in corsa a Piasco per le elezioni amministrative.

Accanto a “Progetto Comune” di Stefania Dalmasso e “Panero per Piasco Bene Comune 2030” di Giancarlo Panero, ci sarà anche la formazione, di cui non si conosce ancora la denominazione, guidata verosimilmente da Paolo Moro, vicesindaco uscente.

Quest’ultima sembrava in forse, ma ad inizio settimana è stato lo stesso Moro a confermare che sarà presente.

Mancano ancora un paio di nominativi per completarla, a quanto risulta, ma entro sabato 11 maggio, termine ultimo per la presentazione, sarà ultimata.

Lunedì sera Panero ha presentato la sua squadra alla sala dottor Serra.

Questa la lista “Panero per Piasco Bene Comune 2030”:

Arnaudo Vilmo (pensionato, 63 anni); Barra Silvio (artigiano, 56 anni); Berardo Angelica (insegnante, 30 anni); Boero Maicol (artigiano, 28 anni); Carpani Marta (commerciante, 37 anni); Fraire Flavio (imprenditore, 57 anni); Margaria Giosuè (studente, 18 anni); Monge Roffarello Consuelo (tecnica di laboratorio, 38 anni); Monge Roffarello Giancarlo (pensionato e agricoltore, 66 anni); Morano Tiziano (comandante polizia locale, 59 anni).

I prossimi appuntamenti del calendario elettorale della lista Panero prevedono mercoledì 15 maggio, dalle 19, un aperitivo con i giovani al birrificio Kauss e mercoledì 22, dalle 15, un incontro con gli anziani al circolo Acli di Sant’Antonio. In via di definizione un ulteriore incontro con gli anziani nel capoluogo.

Panero propone agli altri capolista un incontro/confronto in videoconferenza per dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare.

Questa la lista “Progetto Comune” di Stefania Dalmasso

Loredana Botta (infermiera ospedale di Saluzzo), Morena Chiavassa (studentessa universitaria), Enrico Dalmasso (pensionato), Elena Fagiano (infermiera di territorio), Caterina Ferrato (fisioterapista), Marco Fina

(studente universitario), Paolo Mattio (pensionato), Mattia Monge Rofffarello (agricoltore), Silvano Paoletti (pensionato), Livio Ruatta (fotografo).

Dalmasso e la sua squadra organizzano per sabato 11 maggio, a partire dalle 17, al birrificio Kauss, un “Aperilista” per affrontare tematiche relative a giovani, famiglie e bambini. Previsto anche l’intrattenimento per i più piccoli.

“Nel frattempo – spiega – stiamo incontrando varie realtà del paese per confrontarci sul programma e per ricevere spunti e suggerimenti”.