Alba, una sede tutta nuova per il corso di laurea in Infermieristica [FOTO E VIDEO]

E' stato inaugurato oggi, all’interno del cortile della Maddalena in via Vittorio Emanuele II, nel cuore del centro storico albese, il Polo Formativo dell’Asl Cn2 destinato a ospitare la sede del corso di laurea in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale.

Dal 2022, anno della sua nascita, il corso di laurea in Infermieristica era provvisoriamente ospitato all’interno dell'ex ospedale San Lazzaro, ora Casa della Comunità. Da oggi avrà quindi una nuova casa, moderna e all'avanguardia, con ampi spazi che si sviluppano all’interno di un complesso dal grande valore storico e culturale. A disposizione degli studenti tre aule allestite per le lezioni e la teledidattica, un'aula informatica, due laboratori per le simulazioni, aule studio e ristoro, biblioteca. Oltre agli allievi e una segreteria didattica in sede ospiteranno un corpo docente composto da 50 insegnanti, tra professori universitari e professori del Servizio Sanitario Nazionale, un coordinatore, 4 tutor.

“Il nostro obiettivo è quello di contribuire a formare dei professionisti di livello, con competenze all’altezza dei bisogni di salute dei cittadini”, ha spiegato durante la cerimonia del taglio del nastro la commissaria dell’ASL CN2 Paola Malvasio.

L’inaugurazione di quello che da oggi sarà un nuovo punto di riferimento per la formazione nella nostra comunità e un importante investimento per il futuro della nostra sanità ha visto gli interventi del rettore dell’Università del Piemonte Orientale, prof. Gian Carlo Avanzi, del presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, prof. Alberto Dal Molin, del presidente provinciale dell’Ordine Professioni Infermieristiche, dottor Remo Galaverna, e del sindaco della Città di Alba Alberto Gatto, che hanno introdotto il nuovo progetto insieme alla commissaria Paola Malvasio.

“Gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica avranno la possibilità di mettersi in gioco su un percorso stimolante e altamente professionalizzante - ha dichiarato la dottoressa Malvasio -. La presenza ad Alba di questo corso di studi ci permette di dare una risposta concreta a un’esigenza di personale infermieristico, particolarmente sentita anche nel nostro territorio. Ringrazio l’Università del Piemonte Orientale per aver creduto, già anni fa, in questo progetto e l’Amministrazione Comunale per la sensibilità e la disponibilità a continuare ad operare insieme, nell’ottica di dare alla cittadinanza un servizio sempre migliore”.

“L’inaugurazione di oggi ha un doppio significato per la Città”, hanno aggiunto il sindaco Alberto Gatto e l'assessore albese all'istruzione e al decentramento universitario Donatella Croce. “Da una parte, possiamo vantare la presenza ad Alba del Corso di Laurea in Infermieristica, che dotiamo di una sede stabile e funzionale. Un polo formativo di eccellenza per una professione molto richiesta anche sul territorio, tenuto anche conto della presenza dell’ospedale Ferrero di Verduno. Dall’altra, si valorizza il Complesso della Maddalena, uno spazio importante dal punto di vista storico e architettonico, nel cuore del centro storico, oggi sede di diverse realtà. Ringrazio la precedente Amministrazione, l’Università del Piemonte Orientale e l’ASL CN2 che hanno lavorato insieme per riattivare il corso e mi complimento con tutti gli studenti che hanno scelto un mestiere che richiede capacità professionali e umane”.

“Oggi è una giornata bellissima perché è il completamento di un progetto che nasce nel 2021 - dice Luigi Genesio Icardi, presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte - insieme al Comune e all’Università apriamo una nuova sede per il corso di infermieristica, che era stata riaperta provvisoriamente nei locali del vecchio ospedale San Lazzaro e oggi trasferita, grazie ai fondi del PNRR, nel palazzo della Maddalena, con delle aule bellissime che danno anche dignità al lavoro dei professori e degli studenti, ma soprattutto ci permette di attivare un corso di laurea in infermieristica in grado di accogliere un numero maggiore di studenti e di in qualche modo, di contribuire alla riduzione di quella carenza gravissima di infermieri che oggi, da noi e in tutta Italia soffriamo. Quindi la responsabilità da una parte politica gestionale e dall’altra anche degli studenti che dovranno insieme a noi reggere il futuro del servizio sanitario nazionale”.

“Credo che l’inaugurazione della nuova sede che ospiterà le nostre studentesse e i nostri studenti iscritti a Infermieristica – ha detto il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Gian Carlo Avanzi – costituisca un passo importante, per la Città di Alba e per il nostro Ateneo, che potrà contribuire a dare nuovamente slancio a una professione che è cruciale per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale. Il dato nazionale che riguarda la flessione degli iscritti a questo percorso formativo è preoccupante, nonostante esso garantisca in tempi brevissimi l’accesso alla professione di Infermiere. Lo sforzo che l’Università del Piemonte Orientale ha messo in campo in questi anni, riconosciuto dalle indagini del Ministero e dalla grande richiesta che le aziende pubbliche e private dimostrano nei confronti di chi si laurea qui, è sempre stato orientato alla qualità della didattica e all’integrazione con le Aziende Sanitarie Locali. In questo senso sono grato all’Amministrazione comunale e al management dell’ASL CN2 per avere dimostrato grande attenzione nei nostri confronti e nelle potenzialità di crescita delle giovani generazioni”.

“Questa sede – ha aggiunto il Presidente del Corso di Laurea di Infermieristica, Alberto Dal Molin – è il risultato di un importante impegno, di collaborazione tra istituzioni e persone che hanno creduto nella riattivazione del Corso di Studi in infermieristica nel territorio di Alba. Penso che sia di valore investire nella formazione dei futuri infermieri, particolarmente richiesti in questo momento. Come Presidente del Corso di Laurea sento il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato”.

“È con profonda gratitudine che mi trovo qui oggi per celebrare un momento così significativo: l'inaugurazione di questa nuova sede universitaria, un luogo che non solo rappresenta un avanzamento delle nostre infrastrutture, ma anche un importante passo avanti nella formazione delle future generazioni di professionisti della salute” dichiara Remo Galaverna, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Cuneo. “Gli infermieri e le infermiere sono il cuore pulsante del sistema sanitario, e la preparazione che riceveranno in queste aule sarà fondamentale per affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione. Questa nuova sede non è solo un edificio; è un simbolo di crescita e di impegno da parte di tutte le istituzioni verso l'eccellenza nella formazione degli infermieri. Desidero anche sottolineare l'importanza della sinergia tra il mondo accademico e quello professionale. È fondamentale che le università e gli ordini professionali collaborino per garantire che la formazione degli infermieri risponda alle esigenze del sistema sanitario e alle aspettative delle comunità che serviamo. Infine, voglio esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa realizzazione: l’ASL CN2, l’Università del Piemonte Orientale, l’Amministrazione Comunale e tutti gli enti che hanno collaborato al progetto. Insieme, stiamo costruendo un futuro migliore per la professione infermieristica e per i pazienti che saranno assistiti sul territorio dai nostri laureati”.

La nuova sede aprirà le sue porte all’anno accademico 2024/2025 a partire dal prossimo 2 ottobre, dando così inizio al percorso didattico triennale, composto da attività formative di alto livello, volte alla maturazione di specifiche capacità professionali, e tirocini che verranno svolti all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno e presso le altre strutture sanitarie presenti sul territorio. Con i nuovi immatricolati del primo anno, il Polo Formativo arriverà ad ospitare oltre 100 studenti.

“Gli infermieri sono un cardine essenziale dell’assistenza” continua Sabrina Contini, Direttore delle Professioni Sanitarie dell’ASL CN2. “Con questo percorso accademico le possibilità di impiego sono molteplici, sul territorio e in ospedale, ma anche la formazione accademica post base specialistica è una possibilità concreta di proseguimento verso l’evoluzione di conoscenze e competenze, sia negli ambiti clinico e manageriale, sia nella ricerca nazionale e internazionale. L'anno accademico che sta per iniziare vedrà una proposta formativa ben calibrata sulle esigenze del nostro territorio e sulle sue possibilità occupazionali”.

L’evento di inaugurazione è proseguito in una visita alle nuove strutture del Polo Formativo, con una descrizione delle attività didattiche a cura della dott.ssa Sabrina Contini e del dott. Giancarlo Mercurio, Coordinatore della Didattica.