Dopo l'ennesimo incidente Priocca sollecita la Provincia: "Urgente mettere in sicurezza l'incrocio di via Pirio"

Ennesimo incidente ieri, 24 settembre, sulla SP2 all’incrocio fra via Pirio e via san Carlo a Priocca . È il secondo nel giro di una settimana, in un incrocio con poca visibilità e in curva, teatro in passato di sinistri mortali o gravissimi.

In quest’ultimo caso la tragedia è stata sfiorata, ma le conseguenze per la donna alla guida di un’autovettura urtata violentemente da un’autocisterna, sono comunque non di poco conto: dopo l’intervento dei carabinieri di Govone, dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alba e del personale del 118, giunto sul luogo con un’ambulanza, la signora è stata elitrasportata all'ospedale "Santa Croce" di Cuneo con un codice di gravità giallo.

In questo incrocio, ormai tristemente famoso, gli incidenti hanno spesso la stessa dinamica. I veicoli che sopraggiungono in discesa da Govone tagliano la strada a quelli che arrivano da San Damiano d’Asti, arrivando “lunghi” nella direzione del centro paese: complici sono le alte velocità, la distrazione e la scarsa visibilità.

Abbiamo sentito la sindaca di Priocca Enrica Ponte sulle tempistiche del progetto di realizzazione della rotonda, che dovrebbe ovviare alla pericolosa situazione: “L’iter di demolizione del caseggiato da abbattere per far posto alla rotatoria è avviato da mesi. In seguito all’incidente della scorsa settimana ho sollecitato l’amministrazione provinciale a tal riguardo e a giorni avremo un loro sopralluogo. Spero che si abbrevino i tempi e che i lavori possano cominciare al più presto. Nel frattempo si migliorerà ulteriormente la segnaletica, orizzontale e verticale, che avvisa della pericolosità dell’incrocio, con le dovute osservazioni dettate dal codice della strada e compatibilmente con uno contesto viario che ha uno sviluppo complicato. Invito gli automobilisti alla massima prudenza e mi auguro si possa risolvere questa problematica entro poco tempo”.

Alcuni giorni fa, un’automobile e un furgone si erano scontrati nello stesso punto, con asfalto bagnato dalla pioggia. Con l’arrivo della stagione autunnale e poi invernale, le probabilità di superfici scivolose o ghiacciate aumenteranno. Si spera dunque che l’amministrazione provinciale provveda a realizzare una rotatoria, che quantomeno costringerà i veicoli ad un’intersezione più sicura e a velocità minori.

Prima di dover assistere a tragedie ancor più gravi.