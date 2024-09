I beni comuni urbani: cosa sono e a che punto siamo? Se ne parla a Cuneo

Sono passati quasi vent'anni dal 2008, anno in cui la commissione sui beni comuni guidata da Stefano Rodotà consegnò al ministro della giustizia la relazione per la costituzione di una legge delega che riformasse il codice civile sui beni pubblici. Nel frattempo, seppur in assenza di una legge (nonostante le tante proposte presentate tra cui quella del Consiglio regionale del Piemonte nel 2010) le amministrazioni hanno iniziato a dotarsi di regolamenti per la gestione condivisa dei beni comuni urbani, ad iniziare da Bologna nel 2014.

Questa opportunità importante ancora non è conosciuta, o applicata, anche per mancanza di informazione condivisa sul tema. Per questo, come lista civica Cuneo per i Beni Comuni abbiamo deciso di organizzare una serata sul tema, in cui affronteremo sia la storia della concezione dei beni comuni e la loro regolamentazione, sia l'applicazione concreta nella vita delle cittadine e cittadini e soprattutto delle amministrazioni. Sarà una serata divulgativa che però affronterà anche gli aspetti più pratici e concreti nell'applicazione dei regolamenti. Ci accompagneranno in questo percorso la prof. Daniela Ciaffi, vicepresidente di Labus - Laboratorio per la sussidiarietà e neo presidente della Consulta permanente dei beni comuni urbani della città di Torino, e l'arch. Valter Cavallaro, pianificatore territoriale e già dirigente per la città di Torino della Divisione periferie, beni comuni e rigenerazione urbana.