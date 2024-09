Prosegue la mostra di scultura contemporanea a Costigliole Saluzzo in palazzo de La Tour

Domenica scorsa, Palazzo Sarriod de La Tour, a Costigliole Saluzzo, ha ospitato un suggestivo concerto del chitarrista acustico Davide Sgorlon.

L'artista ha affascinato il pubblico non solo con la sua musica, caratterizzata da giochi sonori delicati e originali, ma ha anche messo in evidenza i parallelismi tra l'evento espositivo "La Leggerezza della scultura contemporanea", ospitato nella location in cui si è tenuto il concerto e la sua musica contemporanea.

Il prossimo fine settimana, in concomitanza con la tradizionale Sagra dell'Uva Quagliano, la mostra curata da Cinzia Tesio rimarrà aperta per le visite a Palazzo Sarriod de La Tour, ad ingresso gratuito.

Si potranno ammirare le opere di tre artisti di fama internazionale: Enzo Bersezio, Carlo D’Oria e Toshiro Yamaguchi.

Enzo Bersezio trae ispirazione per le sue opere in legno dai suoi numerosi viaggi.

Toshiro Yamaguchi, originario del Giappone vive attualmente in Spagna. Le sue opere sono state esposte a livello internazionale; a Costigliole presenta l’installazione "Infinite butterfly".

Carlo D’Oria, focalizzata la sua arte sull'uomo e l'umanità, esplora le potenzialità di materiali come ferro, terracotta, marmo e resina, creando sculture leggere e essenziali.

L’iniziativa è promossa dall'associazione giovanile AttivaMente con il supporto del Comune di Costigliole Saluzzo e numerosi sponsor pubblici e privati.

La mostra è aperta sabato dalle 15,30 alle 19 e domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19.