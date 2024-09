Rimpasto in vista per l'Unione Montana del Cebano: Mina si dimette da assessore

Ha rassegnato le dimissioni da assessore Gian Mario Mina (sindaco di Niella Tanaro) che era stato nominato assessore dell'Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida.

Dopo poco più di un mese dalla formazione della Giunta, insediata lo scorso agosto, si dovrà provvedere a un rimpasto.

"Ho parlato con il presidente e ho spiegato le motivazioni che mi hanno spinto a rassegnare le dimissioni -. spiega Gian Mario Mina - Una scelta che ho preso a malincuore, ma ho ritenuto corretto fare un passo indietro non condividendo alcune decisioni, ma continuerò a collaborare e impegnarmi per il bene dell'ente e del territorio. Da parte mia rimane massima la stima nei confronti del presidente Mottinelli".

IL CONSIGLIERE DI OPPOSIZIONE BEZZONE: "NOSTRA COLLABORAZIONE RIFIUTATA"

Immediata la reazione del consigliere di minoranza Vincenzo Bezzone, ex presidente dell'ente oggi sui banchi dell'opposizione.

"È un’avvisaglia, il minimo che può succedere quando nella carica di Presidente viene nominata una persona che non è all’altezza del ruolo e che di fatto ha messo in “forse” i progetti realizzati e già finanziati dalla precedente amministrazione. - scrive in una nota Bezzone - "L’offerta di collaborazione mia e della precedente Giunta, a beneficio del territorio, è stata categoricamente rifiutata. Un grave danno per l’Ente Montano ma soprattutto un depauperamento di opportunità epocali per i comuni, per i cittadini e per le aziende del nostro territorio. Il Sindaco di Niella, amministratore responsabile qual’è, probabilmente non ha voluto rendersi complice di un approccio chiuso, bieco ed approssimativo dell’esecutivo che potrebbe sfociare in un grave danno alle nostre comunità".

IL PRESIDENTE MOTTINELLI: "CHI CI ACCUSA SI COMMENTA DA SÈ. DISPIACIUTI PER LE DIMISSIONI DI MINA"

"Chi ha governato l'Ente per cinque anni e accusa la Giunta in carica da due mesi di danni all'Ente si commenta da solo.- replica il presidente dell'Unione e sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli - Inoltre alla guida dell'Unione non c'è solo un Presidente ma una squadra votata all'unanimità da tutti i Sindaci del territorio. La giunta è al lavoro da settimane per capire con il personale lo stato di attuazione dei progetti, affinché si possa dare esecuzione a quelli meritevoli per lo sviluppo dei territori e delle imprese locali. Inoltre sta lavorando al riassetto del personale e collaboratori, al fine di ottimizzare gli impegni economici. Fino ad ora le delibere sono sempre state adottate con il voto favorevole di tutti gli assessori. Sono dispiaciuto della decisione del Sindaco Mina ma resteranno i buoni rapporti e la stima reciproca".