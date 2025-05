Piazza Europa e il nuovo ricorso al TAR, l'amministrazione: "Decontestualizzare un aspetto per accusarci di non tutelare i cittadini operazione non utile"

Riceviamo e pubblichiamo la nota prodotta dall'amministrazione comunale di Cuneo in risposta alla presentazione di un nuovo ricorso al TAR da parte delle associazioni contrarie all'abbattimento dei cedri dell'Atlante di piazza Europa.

Abbiamo ricevuto la notifica del ricorso proposto avanti il TAR Piemonte dalle associazioni ambientaliste e da alcuni cittadini in merito all’abbattimento dei cedri. Isolare un aspetto specifico di un intervento, decontestualizzandolo, per accusare l’Amministrazione di non tutelare la salute dei cittadini non è operazione utile alla collettività.

L’impegno per una città vivibile e salubre è costante e trasversale alle politiche messe in atto da questa amministrazione e alle misure che si adottano per il verde cittadino, per la mobilità sostenibile, per l’abbattimento delle emissioni, per la sostenibilità degli stili di vita, per la giustizia sociale.

Abbiamo già più volte spiegato le ragioni dell’intervento di Piazza Europa, tutte collegate al bene della città. Presupporre un accanimento contro il benessere cittadino è del resto illogico perché un obiettivo di questo tipo sarebbe razionalmente e politicamente insensato. Nel presentare al TAR Piemonte la posizione dell’Amministrazione, sottolineeremo il senso e le ragioni del progetto che abbiamo tracciato con i nostri esperti e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato.

Attenderemo quindi con serenità il pronunciamento del Tribunale. Crediamo nel progetto e che stia a cuore a tutti la riqualificazione della Piazza.