Cuneo: a giugno ascensore inclinato chiuso per interventi di manutenzione

Si informa che da mercoledì 4 a venerdì 6 giugno l’ascensore inclinato resterà chiuso al pubblico per consentire una serie di lavori. Oltre alla manutenzione mensile, prevista per il 4 giugno, verranno eseguiti interventi mirati sulle porte di piano e cabina, nonché la revisione degli impianti tecnologici di automazione e azionamento dell’ascensore, in preparazione del collaudo annuale.

Ci scusiamo per l’eventuale disagio, ma questi passaggi sono fondamentali per garantire la sicurezza dell’impianto e delle persone che lo utilizzano.