ASCOMFORMA: un punto di riferimento per la formazione e il lavoro

ASCOMFORMA nasce a dicembre 2000, certificata ISO 9001 e Accreditata in Regione Piemonte dal 2003 rappresenta, nella Galassia Confcommercio, il pianeta della formazione e del lavoro avendo costituito nel 2013 GRANDA LAVORO - Agenzia dei Servizi al Lavoro presente nelle 4 sedi Confcommercio di Alba, Bra, Cuneo e Savigliano che unisce le competenze e le professionalità in ambito formativo e lavorativo, favorendo con tutte le agevolazioni e gli strumenti a disposizione, l’incontro tra domanda ed offerta con attività di orientamento e accompagnamento al lavoro.

Ascomforma sostiene Imprenditori, aspiranti Imprenditori, dipendenti nella formazione abilitante, obbligatoria, di aggiornamento e riqualificazione attraverso percorsi finanziati ed a libero mercato in grado di avvicinare la domanda delle Imprese e le esigenze del mercato del lavoro, rispetto alle competenze apprese nei percorsi curricolari o legati all’esperienza lavorativa pregressa.

Al giorno d’oggi la formazione per essere vincente deve avere due caratteristiche salienti. Da un lato, va considerata come un percorso da seguire durante tutto l’arco della vita lavorativa, dall’altra, rappresenta una strada che impresa e scuola devono percorrere insieme per l’acquisizione delle competenze necessarie al mercato del lavoro.

Il collegamento tra mondo della formazione e mondo del lavoro è un dialogo che va continuamente rinnovato che ha trovato nuovi linguaggi, a partire da quello degli ITS - scuole di specializzazione tecnologica post diploma, per la formazione di figure tecniche altamente specializzate, funzionali per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Le "skills" più utili nel mondo del lavoro, dopo i percorsi curricolari, si ottengono con un approccio pratico basato sulla formazione professionalizzante e sull’esperienza diretta nelle Imprese.

ASCOMFORMA è tra i partner dell’ITS Academy Turismo e Attività Culturali, una fondazione che si occupa di alta formazione post diploma nel settore del turismo e degli eventi, qualificando tecnici specializzati nei settori dell’hospitality, dei tour operator e dell’outgoing, della promozione dei territori e della gestione eventi, con possibilità che raggiungono più dell’80% di inserimento lavorativo, anche grazie alla stretta collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali.

Per quanto riguarda la Regione Piemonte, Ascomforma ha partecipato alla Direttiva “Sperimentazione delle Academy di filiera” che inaugura un nuovo modello didattico-organizzativo in grado di potenziare l'offerta formativa pubblica rispondendo meglio ai fabbisogni espressi dalle imprese.



L’Accademia di filiera è una rete composta da agenzie formative, imprese con capacità formativa specifica ed eventuali altri soggetti specializzati in un dato ambito economico e produttivo.

Ascomforma è entrata a far parte delle Accademy di filiera del Piemonte che finanziano:

attività di formazione rivolte a occupati nelle imprese della filiera di riferimento dell’Accademia;

attività di formazione rivolta a disoccupati/inoccupati , con l'obiettivo di adeguare le competenze possedute a quelle richieste, per un loro inserimento lavorativo.

Le Academy di riferimento in cui opera Ascomforma riguardano gli ambiti:

Agrifood;



Logistica ed e-commerce;



Turismo (servizi, ristorazione, ospitalità, artigianato) e montagna;



Commercio e artigianato di servizio;



Tecnologie informatiche e digitali;



Welfare, coesione e innovazione sociale.



Ringraziamo Titolari, Soci, Dipendenti e Coadiuvanti delle Imprese che in questi anni ci hanno dato fiducia e tutte le persone che a vario titolo sono entrate in contatto con Ascomforma e Granda Lavoro e siamo pronti ad accogliere quanti vorranno investire nella loro crescita.

ASCOMFORMA si trova a Cuneo, in via Amedeo Avogadro 32.

Sito internet https://www.ascomforma.it/

E-mail info@ascomforma.it

Telefono 0171.604127

WhatsApp 377.0804976

Formarsi infatti implica la capacità di mettersi in gioco e in discussione, condizioni indispensabili per accompagnare le trasformazioni in atto, soprattutto quando si intraprende la sfida del fare impresa.