Alstom, Gribaudo: "Necessarie visite ai lavoratori su esposizione amianto"

Continua l’onorevole Gribaudo: “Eppure questa attività può avere un ruolo importante per effettuare una diagnosi delle principali patologie neoplastiche e non neoplastiche correlate all'amianto non precedentemente identificate in soggetti asintomatici. Per l’asbestosi è possibile, attraverso la sorveglianza sanitaria, giungere a una diagnosi della malattia, permettendo l'adozione di provvedimenti di prevenzione terziaria, utili a limitare un aggravamento della funzionalità respiratoria dovuto ad altre cause sia professionali (ad esempio l'esposizione ad altre polveri minerali) che extraprofessionali (ad esempio il fumo di tabacco). Inoltre suggeriscono gli esperti che è giusto che ci sia una valutazione specialistica preliminare per capire se ha senso continuare la sorveglianza per amianto”.