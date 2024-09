Labbra più voluminose con il trucco permanente

Uno dei principali vantaggi che si possono ottenere con un trattamento di trucco permanente nella zona delle labbra è quello di aumentarne l’effetto volume. Infatti, grazie a questa tecnica si riesce ad agire sui contorni del labbro andando a ridisegnare la bocca, definendola ottenendo di conseguenza un effetto ottico finale che le rende più belle e voluminose.

Scopriamo più nel dettaglio, i vantaggi del trucco permanente per rendere le labbra più voluminose e anche come funziona il trattamento.

I vantaggi del trucco permanente per labbra voluminose

Ottenere labbra più voluminose è il desiderio di molte persone, in quanto queste donano al viso un effetto più piacevole e sensuale.

Con il trucco semipermanente, grazie alla tecnica impiegata, all’uso del dermografo e alla scelta di pigmenti colorati idonei al proprio colorito, si possono ottenere diversi vantaggi.

In primo piano, si possono avere delle labbra più belle, dall’aspetto sano e definito, il contorno sarà ben visibile e la forma apparirà più simmetrica.

Il contorno definito va a conferire un effetto finale che le rende visivamente più voluminose. Inoltre, non si agisce solo sul volume, ma è possibile anche andare ad intervenire sulle eventuali imperfezioni delle labbra, come un’asimmetria o problematiche come le labbra troppo sottili.

Con il trucco permanente, fino a quando i pigmenti dureranno al di sotto del derma (circa 12 mesi) non ci sarà bisogno di truccare le labbra ogni mattina, soprattutto se si sceglie l’uso di pigmenti colorati. Invece, se si preferiscono dei pigmenti chiari si potrà applicare il rossetto ottenendo un effetto finale più bello e delle labbra ancora più voluminose.

I trattamenti trucco permanente labbra più richiesti

Ilprevede innanzi tutto, un incontro con una professionista che possa andare a studiare qual è la soluzione migliore sulla base della forma delle labbra e anche dell’effetto finale che si desidera ottenere.

Attualmente uno dei trattamenti più richiesti è quello di un trucco permanente labbra che vada ad agire sul contorno al fine di renderlo più simmetrico. Un’altra soluzione apprezzata è l’inserimento dei pigmenti sia per andare a ridefinire il contorno sia per andare a creare un maggior riempimento all’interno delle labbra.

L’esecuzione del trattamento per labbra più voluminose: le fasi principali

Prima di parlare di fasi è assolutamente consigliato seguire un corso trucco permanente con dermografo base e poi un corso di approfondimento per le labbra.

Entrambi i corsi potete trovarli sul portale Maison Academy che eroga corsi PMU in tutta Italia.

Il trattamento di trucco permanente per labbra più voluminose prevede, dopo la fase di consulenza, la scelta della colorazione che si preferisce e che più si adatta al colorito del proprio viso. I pigmenti vengono inseriti nella zona sottostante del derma, con un dermografo. Questo grazie a diversi aghi che si muovono simultaneamente, permette di andare a inserire i pigmenti sotto la pelle, agendo così con un disegno che rende le labbra più simmetriche, sinuose e voluminose.

Alla fine del trattamento, i pigmenti bioariassorbibili inseriti nella zona sottostante della pelle andranno a colorare le labbra e a definirle.

In genere la cicatrizzazione avviene in poco tempo, e dopo che questa si è conclusa, si avrà un effetto finale esteticamente piacevole e più naturale.

Per quanto riguarda la durata del trattamento, questo in genere va fino a un massimo di 12 mesi, dopo di ché bisognerà ripeterlo se si desidera mantenere a lungo l’effetto volumizzante.