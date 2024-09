NEIRO è una delle migliori meme coin del momento: anche Crypto All-Stars potrebbe esplodere?

Neiro su Ethereum (NEIRO) prosegue la sua personale bull run, anche quando il mercato delle meme coin è negativo. Questo token a tema cane continua a stupire gli investitori e sta registrando impennate a due cifre negli ultimi giorni.

Ma NEIRO non è l'unica meme coin ad attirare l'attenzione. Crypto All-Stars (STARS) sta diventando virale nella sua fase di prevendita e molti credono che potrebbe esplodere dopo la quotazione in borsa.

NEIRO sale del 260% in una settimana dopo la quotazione su Binance

Ultimamente NEIRO è in una fase di grande successo. Attualmente la coin si attesta a 0,00116 $ e, anche se potrebbe non sembrare molto, in realtà si tratta di un aumento del 260% rispetto alla settimana scorsa.

Anche i volumi di trading spot sono alle stelle, raggiungendo i 442 milioni di dollari solo nella giornata di ieri. Ciò rende NEIRO la 17a criptovaluta più scambiata in assoluto. Ed è ufficialmente la terza meme coin più popolare, superando DogWifHat (WIF).

Quindi, cosa sta guidando questo atteggiamento rialzista?

Tutto è iniziato quando NEIRO ha ottenuto un posto su Binance lo scorso lunedì. Una volta che Binance ha quotato la moneta, le cose sono andate alla grande. Ma la crescita di NEIRO non è dovuta solo all'effetto Binance.

Anche le balene delle criptovalute si stanno facendo avanti: @BitCloutCat ha speso 1,3 milioni di dollari per 4,67 miliardi di NEIRO. E poi ci sono le storie di successo, tra cui quella di un trader anonimo che ha trasformato 16.500 dollari in un bottino da 1,8 milioni di dollari. Naturalmente, questi sviluppi hanno suscitato ancora più interesse nei confronti di NEIRO.

Il taglio dei tassi della Fed stimola un impulso rialzista da parte di Bitcoin

NEIRO ha colto l'onda perfetta dello slancio positivo. Certo, la quotazione su Binance ha dato il via a tutto, ma la storia della coin è molto più complessa.

La scorsa settimana la Fed ha finalmente tagliato i tassi di interesse e, all'improvviso, gli investitori si sentono più sicuri con i propri soldi. Dopo un periodo di stagnazione dei prezzi, Bitcoin (BTC) sta ora sfiorando il livello dei 64.000 dollari.

Quando il valore di Bitcoin sale, le meme coin tendono a seguire l'esempio, ed è proprio quello che sembra stia succedendo qui. Ora si vocifera sempre più che Bitcoin potrebbe essere all'inizio della sua prossima fase rialzista.

I trader stanno aspettando di vedere se la moneta riuscirà a superare il range compreso tra $ 63.000 e $ 66.000 per "confermare" il trend rialzista. Se così fosse, potremmo assistere a una reazione a catena che farebbe impennare il mercato.

E quando questo tipo di azione avrà inizio, le meme coin più piccole come NEIRO saranno probabilmente le maggiori beneficiarie. Nel complesso, è un momento entusiasmante per i titolari di NEIRO.

Crypto All-Stars potrebbe seguire le orme di NEIRO dopo aver raccolto $1,5 milioni in prevendita?

Mentre NEIRO è al centro dell'attenzione, c'è un'altra coin che sta ricevendo elogi: Crypto All-Stars. È ancora in prevendita, ma sta già iniziando a diventare virale.

Quindi, di cosa si parla tanto? Due parole: MemeVault. Immagina di avere un mucchio di meme coin inutilizzate nel tuo wallet, magari DOGE o SHIB.

Con MemeVault di Crypto All-Stars, puoi finalmente mettere a frutto queste coin. Invece di conservarle solo a scopo speculativo, MemeVault ti consente di mettere in staking queste coin e guadagnare token STARS come ricompensa. È un modo intelligente per generare un reddito passivo.

Tuttavia, il protocollo MemeVault non è ancora attivo poiché la prevendita di Crypto All-Stars è ancora in corso e finora ha raccolto oltre 1,5 milioni di dollari, offrendo token STARS a soli 0,0014593 dollari ciascuno.

Gli investitori possono partecipare utilizzando ETH, USDT, BNB o carta di credito. Secondo il whitepaper di Crypto All-Stars, una volta terminata la prevendita, il piano è di quotare STARS su un DEX.

Questa quotazione sarà la prima in cui STARS sarà resa disponibile al grande pubblico. E oltre 4,2 miliardi di token STARS saranno accantonati per la liquidità iniziale.

