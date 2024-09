Expo Agricoltura 2024, Bergesio (Lega): “Maggiore attenzione dall’Ue per valorizzare la filiera agroalimentare italiana”

Meno burocrazia, grande attenzione, difesa dei prodotti italiani, rivisitazione della Pac: questi gli “ingredienti” per valorizzare la nostra agricoltura”.



Lo ha detto il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) intervenendo, ieri, a “Expo DiviNazione 2024”, nell’ambito dell’Expo Agricoltura in corso a Ortigia.



"Con il Governo siamo partiti dagli agricoltori per andare a realizzare un percorso virtuoso della filiera agroalimentare italiana”, ha spiegato Bergesio, Vicepresidente Commissione Agricoltura del Senato.



“Con il disegno di legge approvato il 28 febbraio scorso, abbiamo voluto riconoscere il ruolo dell’agricoltore come custode del territorio e dell’ambiente - ha ricordato il Senatore Bergesio -. A lui si deve la manutenzione e la pulizia del territorio, la difesa del suolo, la custodia della biodiversità, la tutela delle razze animali e delle varietà vegetali, il contrasto al dissesto idrogeologico”.



“Tanti sono i temi su cui occorre un lavoro attento ed approfondito: dall'innovazione alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare, economica a quella sul lavoro, al tema della manodopera, alle energie, ai costi energetici, agli approvvigionamenti – ha proseguito il parlamentare della Lega -. Quest'anno il nostro export potrebbe arrivare a circa settanta miliardi, ma per ogni euro di export c'è un euro di “Italian sounding” che lo compensa in negativo. Ciò significa che potremmo addirittura arrivare a centoquaranta miliardi di export”.



“Sino ad oggi abbiamo fatto un percorso significativo, introducendo anche una moratoria per le aziende in difficoltà nel Decreto Agricoltura. Ma in questi anni il settore è alle prese anche con altre problematiche, come la Psa, o il morbo della lingua blu”, ha aggiunto il Senatore.



“Serve meno burocrazia, più velocità di azione, grande capacità di attenzione, per la difesa dei prodotti italiani, la capacità di far sì che la PAC sia veramente una sicurezza economica, sociale, perché è fondamentale per il consumatore. In definitiva, è necessario che cambi completamente l'atteggiamento dell'Europa verso il nostro Paese e finalmente si lavori tutti insieme per tutelare quelli che sono i veri produttori, i custodi della terra", ha concluso il Senatore Bergesio.