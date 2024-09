Bra, nel piano regolatore nuovi 4.600 metri per aree produttive. Mezzo milione di euro per lavori su strade e palazzetto dello sport

Si è riunito ieri, martedì 24 settembre il consiglio comunale di Bra, nella sala 'Achille Carando' da poco rimodernata sotto il profilo dell’allestimento tecnologico e dotata di nuove configurazioni per seguire le sedute in streaming. Durante le comunicazioni iniziali, il sindaco Gianni Fogliato ha espresso il proprio compiacimento per l’ottima riuscita della manifestazione BRA’S dello scorso week-end, ringraziando tutte le associazioni, l’ASCOM, i consorzi, gli enti pubblici e privati, tutti coloro che hanno lavorato durante l’evento e i cittadini braidesi, per la loro disponibilità e la capacità di accoglienza dimostrata.

Ha poi svelato un avvenimento tenuto al di fuori dei proiettori. Contestualmente a BRA’S, domenica 22 settembre, nel centralissimo Convento dei Cappuccini, si è svolto un incontro interreligioso di alto livello, fra il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni e l’iman di Milano Yahya Sergio Yahe Pallavicini. L’unione e il dialogo delle fedi, in un momento storico come quello attuale, diventano argomenti decisivi per risolvere i problemi nel Medio Oriente e non solo.

Il primo cittadino ha anche ricordato la sua elezione a presidente del Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell'Asl CN2, “ruolo che mi responsabilizza e a cui dedicherò le mie energie nell’interesse dei cittadini, su temi molto importanti della sanità pubblica”, ha sottolineato.

La seduta è proseguita con la discussione di tre interrogazioni presentate dai gruppi consiliari di minoranza ed esposte dai consiglieri Giuliana Mossino, Carlo Patria e Sergio Panero, a cui ha risposto Francesca Amato, assessora con deleghe a Mobilità, trasporti pubblici, ambiente e transizione ecologica, gestione rifiuti e igiene urbana, verde pubblico e giardini.

Le questioni sollevate riguardano le richieste, sollecitate dai cittadini, di pulizia straordinaria e riasfaltatura di alcune strade della città (via san Giovanni Lontano, via Isonzo), delle segnalazioni di cattive condizioni in cui si trovano le aree giochi per i bambini al Parco Atleti Azzurri d’Italia e del numero di stalli/rastrelliere per biciclette non sufficienti.

L’assessora Amato ha risposto alle interrogazioni ed evidenziato come le istanze dei cittadini andrebbero indirizzate sui canali ufficiali dell’Amministrazione, per favorire l’immediata presa in carico da parte dei responsabili dei vari settori.

L’assemblea ha quindi approvato all’unanimità la delibera con cui si procede alla riconferma di tutte le commissioni comunali già operative negli anni scorsi (Cultura, Pubblica Istruzione, Commercio, Fiere, Mercati, Agricoltura e Artigianato, Turismo e Manifestazioni, Sport e Igiene e Sanità) e approvato la variante parziale n°9 al piano regolatore.

Il vicesindaco Biagio Conterno ha illustrato questo documento, che viene incontro alle esigenze di alcune aziende cittadine, di cui si accolgono le richieste di espansione. Il testo, che apporta modifiche in una porzione limitata del territorio comunale (nello specifico 5 punti della città) prevede un incremento di 4.600 metri cubi di superficie destinata al settore produttivo e nel contempo una riduzione di 1.500 metri quadri di superficie di aree destinate a servizi e di poco più di 400 metri quadri di superficie destinata ad attività terziario-commerciali.

Infine è stata ratificata la quinta variazione di Bilancio di previsione del 2024 già adottata in via d’urgenza dalla Giunta. Il documento prevede l’impiego di cospicue somme dell’avanzo di amministrazione 2023 in diversi interventi pubblici. Tra questi i 300 mila euro utilizzati per la manutenzione straordinaria delle strade, i 260 mila euro destinati a finanziare la sostituzione delle caldaie e la manutenzione della pista d’atletica del palazzetto dello sport, i 50 mila euro destinati alla manutenzione straordinaria del campo sportivo presso il centro di aggregazione giovanile “Grooving factory”, l’analoga somma impiegata per il ripristino del campo sportivo di frazione Pollenzo e i 120 mila euro accantonati per piazza Roma (di cui 70 mila per arredi urbani e 50 mila per un impianto semaforico destinato a regolare il flusso di pedoni dinnanzi alla stazione ferroviaria). Sul fronte delle entrate, invece, la variazione registra oltre 67 mila euro di proventi dall’alienazione di alcune tombe storiche.

Il documento è stato approvato con i soli voti della maggioranza. Voto contrario da parte dei consiglieri di opposizione che, pur condividendo alcuni degli interventi in cantiere, hanno ritenuto non condivisibili le linee programmatiche seguite dall’amministrazione. Medesimo esito anche per la votazione del Bilancio consolidato Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del 2023 e per il Documento unico di programmazione 2025/27 (DUP).

Nell’illustrare ai consiglieri le linee programmatiche contenute nel DUP, il sindaco Gianni Fogliato ha indicato gli obiettivi che l’amministrazione si pone nei diversi settori, dai lavori pubblici, all’agricoltura, dalle attività produttive alla scuola, dagli interventi per la terza età al sostegno per le categorie deboli. La delibera è stata votata senza una successiva discussione.