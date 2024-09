Sci alpino: Marta Bassino e le altre azzurre di Coppa del mondo verso il rientro in Italia

Ultime ore di permanenza sulle nevi argentine per le donne della squadra femminile di Coppa del mondo.

Nel fine settimana è infatti previsto il rientro sia del gruppo Elite che della velocità, dopo un mese di proficui allenamenti a Ushuaia, per la soddisfazione del direttore tecnico Gianluca Rulfi.

“E’ stato un bell’inverno sudamericano – afferma il capo allenatore -. Siamo arrivati a Ushuaia con un inverno potente e la lasciamo con un inverno altrettanto. Fortunatamente le ragazze hanno avuto la possibilità di allenarsi con temperature basse, abbiamo svolto totalmente il programma prefissato, con una decina di giorni in più in pista rispetto allo scorso anno che non sono pochi. Le condizioni generali sono buone: Curtoni ha mostrato di essere in chiaro recupero, con molti passi in avanti fatti rispetto a un mese fa, altrettanto in palla mi è sembrata Brignone, autrice di buone prestazioni anche nei test in discesa, Bassino ha recuperato una buona condizione mentale. Le giovani della velocità hanno svolto il loro compito. Una volta tornate in Italia le ragazze riprenderanno un minimo di lavoro atletico, rimetteremo gli sci verso la metà di ottobre”.