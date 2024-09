Un nuovo libro per Cinzia Dutto che, con "Storie di montagna", conquista anche l'Olanda

Superate le centotrenta “storie di Montagna” su targatocn.it, un format che ha peraltro positivamente “contagiato” le testate sorelle piazzapinerolese.it e torinoggi.it, e nessuna intenzione di fermarsi!: forse basterebbero numeri del genere come garanzia delll’apprezzamento del pubblico per la produzione letteraria di Cinzia Dutto, scrittrice, blogger, pubblicista e tanto altro, narratrice di storie brevi o lunghe, che toccano nel profondo chi ha la fortuna di incapparvi.

Ma, tra digitale e cartaceo, la produzione di Cinzia è anche molto altro e molto di più: la sua penna non si ferma mai e, di pari passo, le sue collaborazioni e gli eventi a lei dedicati. E, senza ombra di dubbio, questo autunno 2024 si preannuncia, fin dalle prime battute, come una stagione molto ricca in tal senso.

IL PREMIO “REIS ENCREUSE” 2024

A partire dall’importante riconoscimento dedicato al libro “Montagne da vivere” – LAR editore 2023, giudicato, dalla giuria tecnica, degno di entrare nella settina di volumi finalisti della ventiseiesima edizione del Premio Letterario Nazionale di Letteratura “Rèis encreuse – Radici profonde” organizzato dall’associazione l’Arvangia di Alba.

Per i lettori ed i followers di Cinzia l’appuntamento – importante esserci per far parte della giuria popolare e poter votare - è per sabato 28 settembre alle 16 alla tenuta San Sebastiano di Diano d’Alba.

LA COLLABORAZIONE CON “CIAO TUTTI”

Per continuare con una collaborazione internazionale, nata quasi per caso: quella con il blog “Ciao tutti” della influencer di Maastricht Saskia Balmaekers, che esplicita i propri contenuti fin dal sottotitolo: “Ontdekkingsblog door italie”, cioè “Blog alla scoperta attraverso l’Italia”, frequentatissimo dai turisti dei Paesi Bassi che vogliano conoscere il Bel Paese e che da pochi giorni si è arricchito della traduzione in lingua olandese di una delle più lette storie di montagna di Cinzia Dutto: quella dedicata allo chef stellato Juri Chiotti e al suo ristorante di montagna Reis in frazione Chiot Martin a Valmala di Busca.

La collaborazione tra le due autrici del web porterà nei prossimi mesi alla pubblicazione di una serie di ebook destinati al mercato della piccola nazione nordeuropea, che a livello turistico tanta attrazione prova nei confronti dell’Italia, soprattutto quella più “nascosta”, esattamente quella che racconta Cinzia nelle sue storie.

“LA TUA STAGIONE”: QUATTRO DONNE, QUATTRO STORIE, LA MONTAGNA, LA VITA.

E’ infine in arrivo in tutte le librerie, fisiche e online, il nuovo romanzo di Cinzia Dutto: “La tua stagione”, che prosegue la proficua collaborazione con l’editore LAR.

Arricchito della prefazione di Enrica Tesio e dalla introduzione di Erica Bonansea, il volume è l’intreccio delle quattro vite di quattro figure femminili, ciascuna la personificazione di un’età dell’esistenza, che condividono, un po’ per caso e (forse) un po’ per destino, il silenzio, la solitudine e le difficoltà, ma anche la disarmante bellezza, la rassicurante libertà e la semplice complicità che solamente un borgo montano può far scaturire, un paesino senza nome, perché ha una miriade di nomi, tanti quanti sono i posti che nelle valli alpine condividono le stesse ambivalenti caratteristiche.

“La tua stagione”, il ritorno di Cinzia Dutto alla narrativa di ampio respiro, ha già in previsione alcuni eventi di presentazione e incontro con i lettori e suggeriamo di non perderli: Cinzia e il suo nuovo romanzo saranno l’11 ottobre a Ormea, nell’ambito della rassegna “Leggo e ci ragiono” organizzata dall’associazione culturale Ulmeta; il 24 ottobre presso la biblioteca civica di Trinità; il 7 novembre presso la biblioteca civica di Borgo San Dalmazzo e il 16 novembre niente meno che al Circolo dei Lettori di Torino.

Inoltre chi vuole incontrare, chiacchierare, avere dedica e autografo di Cinzia sui suoi libri “Echi dalle terre alte” e “Montagne da vivere” la potrà trovare in giro per la Fiera del Marrone di Cuneo domenica 20 ottobre al pomeriggio, quando visiterà gli stand allestiti da alcuni dei protagonisti delle sue storie all’interno della importante manifestazione di caratura nazionale.