A Diano d'Alba la finale del Premio letterario "Reis Encreuse"

Il Premio Reis Encreuse 2024 - 26° edizione - sta per giungere alla fase finale. Il concorso ideato da Donato Bosca viene organizzato dall’Associazione Culturale L’ Arvangia e dalla Rivista Langhe in collaborazione con il Comune, la Biblioteca, la Scuola Secondaria di primo grado di Diano d’Alba e la Bookeria di Alba.

Quest’anno sono pervenuti 16 libri editi (15 di narrativa e 1 di saggistica) dedicati al mondo rurale, in particolare, alla cultura contadina.

Le opere sono state valutate da una Giuria formata da sette componenti: Luciano Marengo (Presidente della Giuria), Ada Toso, Beppe Fenocchio, Bianca Marengo, Cesare Mozzone, Luigi Carbone e Serena Bosca.

La Giuria ha esaminato le opere pervenute in base alla chiarezza e fluidità del testo, all’interesse del contenuto, la capacità di coinvolgimento del lettore, l’originalità dell’argomento trattato, della trama o della ricerca.

Con questi criteri sono stati selezionati 7 libri finalisti. che elenchiamo in ordine alfabetico:

Doi povron bagnà ‘nt l’euli di Ugo Revello

Fili d’erba e germogli di rovo di Carla Barbiero Roddino

I primi cinque fiocchi di neve di Margherita G. Villa

Lascia che parlino di Gabriella Mosso

Mondo contadino di Renzo Baschera

Montagne da vivere di Cinzia Dutto

Napoliòn di Natale Rubino

Al libro di saggistica pervenuto “Langa. Conversazioni sul tema” di Luigi Cabutto verrà assegnato un Premio Speciale della Giuria.

I libri finalisti saranno presentati dalla Giuria e gli Autori potranno illustrare la loro opera (modalità: a scelta – tempo a disposizione: 10 minuti per ogni Autore).

Il pubblico presente potrà far parte della “Giuria popolare” e votare il libro che l’ha incuriosito, emozionato, suscitato più interesse, partecipando così ad individuare il libro vincitore della 26.a edizione del Premio, che si terrà a Diano d’Alba il 28 settembre 2024 alle ore 16,00 presso il Palazzo dei Conti Rangone in Via San Sebastiano n.6

La Scuola Secondaria di primo grado di Diano d’Alba allieterà il pubblico con suoni e canti del territorio.

Nello stesso pomeriggio saranno allestite delle “bancarelle” con i libri che hanno partecipato al Premio e si potrà partecipare alle visite guidate che racconteranno quattro secoli di storia della Tenuta dei Conti Rangone.