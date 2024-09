Il progetto "Pop Street" porta la Pop Art di Andy Warhol dentro le attività monregalesi

Nel nuovo polo espositivo nella Ex Chiesa di Santo Stefano, Via Sant’Agostino 24, mercoledì 18 settembre si è presentato il progetto “POP STREET”, ideato e sviluppato dall’Associazione Culturale Be Local insieme a Confcommercio As.Com. Monregalese.

Dal 9 agosto, Mondovì accoglie con entusiasmo la mostra “Andy Warhol Influencer”, un evento culturale che celebra uno dei pionieri dell'arte contemporanea. Ambientata nella suggestiva ex Chiesa di Santo Stefano, l'esposizione non solo presenta le opere iconiche di Andy Warhol, ma approfondisce anche il suo impatto duraturo come precursore della cultura pop e dell'influenza artistica moderna.

Il progetto nasce dalla sinergia e dalla volontà di As.Com di avvicinare le attività commerciali all'offerta culturale presente sul territorio, stimolando le attività a conoscerlo, farlo proprio e diventare i primi fruitori. Ciò è in linea con quanto emerso negli incontri territoriali di As.Com Monregalese (INCONTRA), durante i quali le attività commerciali hanno espresso il desiderio di essere messe in rete con enti culturali e siti di interesse, per conoscerli e poterli consigliare alla clientela.

A solo un mese dall'apertura, l'evento ha riscosso un grande successo. Grazie alla collaborazione con Confcommercio Mondovì e l'Associazione Culturale Be Local, tutta la città sarà coinvolta in un'iniziativa unica: “POP STREET”, un percorso immaginario che collegherà il centro storico di Breo ad altre zone di Mondovì e dintorni, trasformando l'evento in una vera e propria celebrazione cittadina.

“POP STREET” è un percorso che parte dall'ex Chiesa di Santo Stefano, sede della mostra, attraversa le vie di Breo e si estende fino ai paesi vicini, trasformando Mondovì in una vivace installazione ispirata alla Pop Art. L'iniziativa coinvolgerà attivamente i commercianti locali, che decoreranno le loro vetrine con Andy il Gallo, la mascotte rappresentativa del progetto. I negozi aderenti offriranno promozioni speciali ai visitatori

che saranno inserite all’interno del “POP PASS”, tessera gratuita che ogni visitatore della mostra riceverà insieme al biglietto d’ingresso. Sarà distribuito “POP NEWS”, un giornale dedicato all’iniziativa, contenente una mappa dettagliata per esplorare le attività convenzionate e i punti di interesse lungo il percorso, rubriche tematiche, interviste, curiosità.

Mattia Germone, Presidente As.Com Monregalese: “Nell’era dei social e dello shopping on line vogliamo andare controcorrente offrendo una proposta che può sembrare forse a qualcuno antiquata se riferita a card e promozioni ma siamo convinti esattamente del contrario! Oggi, l’inversione di tendenza nel riconoscere il rapporto umano, il sorriso, la stretta di mano e la consulenza diretta dal venditore al cliente sta tornando ad essere una necessità. Sono pienamente convinto che, se ai nostri negozi e alle nostre attività, saremo capaci di unire proposte culturali che il territorio ci presenta e ci offre, creeremo delle occasioni di crescita commerciale e di fidelizzazione del cliente che potranno portare soddisfazioni e generare un sistema economico più forte di quello che si può trovare online. Ringrazio personalmente l’associazione Be Local nelle persone di Paola e Stefano e tutti gli associati che hanno partecipato alla visita esclusiva. Ora tocca

a noi, primi uffici turistici delle nostre città, metterci in gioco e fare sistema!”

Stefano Gribaudo, Presidente Ass. Culturale Be Local: “La pubblicità è l'arte di far sentire le persone bene per aver speso soldi." Questa riflessione di Andy Warhol rappresenta perfettamente il connubio tra consumo e cultura. La mostra “Andy Warhol Influencer”, aperta dal 9 agosto e ospitata nell'ex Chiesa di Santo Stefano, non solo celebrerà le opere iconiche dell'artista, ma metterà in evidenza anche il suo impatto sulla società contemporanea. In questo contesto, l'Associazione Be Local, insieme a Confcommercio, si impegnerà a trasformare l'evento in un'opportunità per il territorio, puntando a promuovere una ricaduta economica positiva per la comunità. Con “Pop Street”, il centro storico di Breo e le aree circostanti si animeranno, coinvolgendo i commercianti locali in un percorso di promozioni e decorazioni ispirate a Warhol. Questo approccio non sarà solo un omaggio alla pop art, ma anche una strategia per stimolare l'economia locale, dimostrando come l'arte possa fungere da catalizzatore per la crescita e la vitalità di una comunità.

Mondovì diventerà così un esempio tangibile di come la cultura possa influenzare positivamente il benessere economico e sociale.”