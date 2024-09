Flower Party: un'esplosione di colori

Sabato 28 settembre, il Bioparco Acquaviva di Caraglio si trasformerà in un’esplosione di colori, musica e divertimento con il tanto atteso evento Flower Party. Preparati a vivere una serata indimenticabile all’insegna della gioia e della convivialità.

La serata inizierà con un’apericena speciale, pensata per deliziare i palati di tutti i partecipanti. Al costo di soli 20€ (bevande escluse), il menu prevede un antipasto, un primo, un secondo con contorno e un delizioso gelato per concludere in dolcezza. Un’occasione imperdibile per gustare ottimi piatti in un’atmosfera unica e festosa.

Dopo l’apericena, la festa continuerà con un DJ Set che animerà la notte con musica coinvolgente e ritmi travolgenti. Sarà una notte all’insegna del ballo e del divertimento.

Il dress code della serata è semplice: vieni vestito con i tuoi abiti più fiorati e colorati. Più colori ci sono, meglio è! L’obiettivo è trasformare la serata in un vero e proprio arcobaleno, creando un’atmosfera vivace e allegra. Non dimenticare di invitare i tuoi amici, perché il Flower Party sarà un’occasione perfetta per condividere momenti di gioia e spensieratezza con le persone a te care.

Non perdere l’opportunità di partecipare a questo evento straordinario. Il divertimento è assicurato e la serata promette di fiorire di allegria e buonumore.

Per prenotazioni, contatta il numero 351 6747483 e assicurati il tuo posto a questa festa imperdibile.

Ti aspettiamo al Bioparco Acquaviva, in via Bottonasco 41, Caraglio, per una serata che rimarrà nei tuoi ricordi. Non mancare!

Sito internet https://bioparcoacquaviva.com/

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100090175342679

Instagram https://www.instagram.com/bioparco_acquaviva/