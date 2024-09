In provincia di Cuneo arrivano le emozioni e le meraviglie di ALIS il nuovo mondo, l’upgrade del show nativo “ALIS” che ha già ottenuto un enorme successo in Italia e all’estero con oltre 390.000 spettatori entusiasti e in soli 9 anni ha portato la compagnia Le Cirque Top Performers ad essere considerata dagli addetti del settore la realtà europea più importante in questo genere di spettacoli. Uno spettacolo con scenografie, numeri e colonne sonore musicali strabilianti!

ALIS è al 13° tour della sua storia, ma al suo primo debutto nella versione “THEATRE” che a Mondovicino sarà presentato nella enorme tensostruttura riscaldata con oltre mille posti.

6 le repliche programmate a Mondovicino Big Top Theatre: 12 dicembre ore 21, 13 dicembre ore 21, 14 dicembre ore 16 e ore 21, 15 dicembre ore 15,30 e ore 17,30. Un’occasione da non perdere per un pubblico di ogni età.

Le prevendite sono aperte: Alisticket.it e TicketOne.it



In scena un cast stellare di cui possono far parte solo i migliori. Oltre 25 artisti di primissimo livello che rappresentano un’élite scelta, applauditi e premiati sui palcoscenici più importanti del mondo che si distinguono per talento, eccellenza, unicità. Sono i requisiti d’obbligo per entrare a far parte di Le Cirque Top Performers.

Non resta che ammirarli questi acrobati, giocolieri, aerialisti, comici, equilibristi e non solo, capaci di meravigliare con esibizioni che tendono ai limiti delle possibilità umane, che tengono il pubblico con il fiato sospeso e che divertono offrendo tante emozioni. Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente creata appositamente per lo spettacolo, con coreografie, scenografie e luci che regalano atmosfere coinvolgenti e suggestive.

ALIS prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe attraverso un filo conduttore che attinge dalla letteratura fantastica dell’800 e dal capolavoro di Lewis Carroll. Non è una storia con un inizio e una fine, ma un’esperienza che porta alla scoperta di ciò che non ci si aspetta, per imparare di nuovo a meravigliarsi.

Gianpiero Garelli, Creator & Guide della compagnia Le Cirque Top Performers non nasconde l’entusiasmo per l’approdo a Mondovicino Big Top Theatre del suo spettacolo: “Portare la prima volta un nostro spettacolo in una nuova città è sempre un’emozione e una gioia. Forti dei consensi e del successo ottenuto fino ad oggi, siamo consapevoli di portare un’autentica “meraviglia” in grado di far sognare gli adulti ed i ragazzi, ma allo stesso tempo capace di far tornare piccini anche nonni e genitori”.

LE DATE ALIS THEATRE - CHRISTMAS TOUR 2024

SANREMO al teatro Ariston 29-30 novembre e 1 dicembre

BRESCIA al Gran teatro Morato 6-7-8 dicembre

MONDOVI’ a Mondovicino 12-13-14-15 dicembre

CATANZARO al Teatro Politeama 20-21-22 dicembre

BRINDISI al Nuovo Teatro Verdi 26-27-28-29 dicembre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO al Palariviera 4-5-6 gennaio 2025

GROSSETO al Teatro Moderno 10-11-12 gennaio 2025

ALCUNI NOSTRI ARTISTI

- ANATOLII ZALEVSKYI: Acclamato ovunque si sia esibito, Anatolii Zalevskyi è un artista di spicco e di caratura mondiale del Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil. La sua è una carriera di successo. Ha vinto i premi internazionali più ambìti, fra i quali la Medaglia d’Oro al Festival Mondial du Cirque de Demain di Parigi nel 1998 e il Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo nel 1999. È Artista Onorario dell’Ucraina e nel 2023 ha ricevuto il prestigioso Salieri Award di Platino alla carriera. Ha fondato un centro di formazione delle arti circensi e la compagnia Rizoma.

- ANDREIS JACOBS RIGOLO: Attimi di fragile beatitudine che cambiano la percezione della realtà, rivelando l l’evanescenza della vita e la natura delicata e sempre precaria dell’equilibrio. Con tredici nervature di foglie di palma, Andreis Jacobs Rigolo crea un’oasi di concentrazione e serenità, un luogo di equilibrio; fragili momenti di gioia che, appena creati, vengono distrutti dall’artista stesso. La storia di Sanddorn Balance e del suo eccezionale successo inizia oltre 20 anni fa. Nel 1996 il produttore teatrale svizzero Mädir Eugster Rigolo crea questo atto di equilibrio per la produzione teatrale Sanddorn. Un numero iconico anche da Amaluna del Cirque du Soleil e uno dei più straordinari in assoluto che il mondo abbia mai visto.

- YVES DECOSTE & VALENTYNA SIDENKO: Due stelle mondiali in scena per ALIS con il nome di Duo Viceversa. Yves Decoste fa parte sin dall’inizio della compagnia Le Cirque WTP, che ha scelto dopo essersi esibito in grandi produzioni del Cirque du Soleil, tra le quali La Magie Continue, Mystere, Quidam e Zed. Artista canadese celebrato in tutto il mondo è stato premiato con il Clown d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Valentyna Sidenko è un’artista sublime, anche lei protagonista per 10 anni con il Cirque du Soleil in Zaia, Zed, Quidam, Joya. Talentuosa artista ucraina, a 6 anni ha iniziato ad allenarsi alla Circus School e a 14 anni ha frequentato il Cirque College di Kiev, prima di iniziare ad esibirsi con successo in tutto il mondo

- SVETA FEDYANINA: Sveta è la più giovane del gruppo, 20 anni. Si è appena diplomata alla School of Circus and Variety Art di Mosca. Le Cirque Top Performers da sempre, ama dare opportunità a giovani di talento e Sveta ne è un esempio.