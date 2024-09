A Saluzzo la "Gerusalemme" di Eric Salerno

Domani venerdì 27 settembre alle 21, Trame di Quartiere, la rassegna culturale della Biblioteca civica Beccaria Rolfi ( alla ex Caserma Musso) ospita la presentazione del libro "Gerusalemme" di Eric Salerno.

L’autore dialogherà con la giornalista Agata Pagani. Ingresso libero.

"È possibile individuare un genius loci che rappresenti una costante nel tempo e negli spazi urbani utilizzati? Gerusalemme, città resa visibile attraverso la narrazione dell’esperienza personale di Eric Salerno e dalla sua interpretazione del territorio, esaminando le strategie di conservazione monumentale e di “reinterpretazione delle rovine” in un’ottica di controllo sociale.

Vengono esplorati i luoghi di aggregazione attorno allo scambio di merci, come i mercati popolari, i grandi progetti di infrastrutture e di conseguenza l’impatto sul tessuto urbano a cui si correlano l’esclusione di massa tramite gentrificazione e apartheid.

L’autore porterà i presenti nei suoi luoghi del cuore, come una guida capace di farci sentire l’atmosfera delle città, permettendoci di intuirne realmente le attuali peculiarità senza dimenticare la Storia passata per quelle pietre bianche.

Eric Salerno (New York, 1939), giornalista, inviato speciale, esperto di questioni africane e mediorientali, e`stato corrispondente del Messaggero da Gerusalemme per quasi trent’anni.

Nel 1961 ha portato i Peanuts di Charles M. Schulz in Italia. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Guida al Sahara (SugarCo, 1974), Fantasmi sul Nilo (SugarCo, 1979), Israele. La guerra dalla finestra (Editori Riuniti, 2002), Genocidio in Libia (manifestolibri, 2005), Mose` a Timbuctu` (manifestolibri, 2006). Per il Saggiatore sono usciti Uccideteli tutti (2008), Mossad base Italia (2010), Rossi a Manhattan (2013), Intrigo (2016) e Dante in Cina (2018). Gli ultimi libri pubblicati sono Orizzonti di guerra (OgZero, 2023) e Fantasmi a Roma (Il Saggiatore, 2024).