“Cieli neri”: ad Elva un importante incontro con la scrittrice Irene Borgna

“La luce inquina. È una forma subdola di avvelenamento delle nostre vite alla quale l’umanità si affida scambiando l’illuminazione a giorno come una conquista di libertà invece che come un furto delle ore di buio di cui abbiamo bisogno per un corretto equilibrio fisico e psichico.”

Domani pomeriggio, venerdì 23 settembre, il Centro Giolitti di Dronero organizza ad Elva la presentazione del libro di Irene Borgna "Cieli Neri, come l'inquinamento luminoso ci sta rubando la notte". Appuntamento alle ore 18 presso la sala comunale “Alberto Bersani”.

UNA VALENZA SEMPRE PIÙ ATTUALE

Il libro, edito nel 2021, è un viaggio attraverso l’Europa per scoprire che troppi lampioni non tengono lontani i ladri, ma ci rubano la notte, le stelle e i loro misteri. Un viaggio che si conclude in Valle Maira, all’altipiano della Gardetta, messaggio profondo nel tempo e soprattutto per questo tempo.

A dialogare con l’autrice, scrittrice e guida naturalistica ma anche filosofa, antropologa e divulgatrice sarà Paolo Bersani, presidente del Centro Giolitti. Da parte sua queste importanti parole.

“Si tratta del terzo incontro annuale organizzato in settembre nella sala ‘Alberto Bersani’ al piano terra del palazzo comunale elvese, nella borgata capoluogo. Siamo onorati di avere come ospite questa volta Irene Borgna, il cui attento lavoro diviene strumento e possibilità per importanti riflessioni. L’invito è rivolto a tutti, in una cornice suggestiva, ricca di storia e cultura quale è la Valle Maira.

Si rivolge in modo particolare a chi ama la montagna, crede nella opportunità fornita dal turismo di continuare a creare valore sul territorio, ma auspica che ciò avvenga preservando gli equilibri ambientali e sociali che la montagna stessa ci chiede di rispettare.”

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Comune di Elva e l’Ufficio turistico Valle Maira.