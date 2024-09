Domenica 10 novembre torna la Stracôni: iscrizioni aperte dal 3 ottobre

Il 10 novembre, la Stracôni torna a Cuneo per la sua 41ª edizione, pronta a coinvolgere 20.000 partecipanti in una camminata all’insegna della solidarietà e del divertimento. Da giovedì 3 ottobre apriranno le iscrizioni. Abbiamo intervistato Fabrizio Giai, presidente della Stracôni, per scoprire tutte le novità di quest’anno.



Il clima Stracôni sta entrando nel vivo, quali saranno le novità?

“Quest’anno abbiamo introdotto diverse novità entusiasmanti. Tra queste, l’ASTRAL ROOM “INSIEME PER UN FUTURO SOSTENIBILE”, un’esperienza 3D gratuita che permetterà ai partecipanti di essere coinvolti in un’avvincente avventura nei luoghi più significativi della città

di Cuneo. Inoltre, abbiamo introdotto il CamMinaevinci per dare la possibilità a tutti i nostri iscritti di ottenere un premio. Se la Stracôni esiste da 41 edizioni, è grazie alla partecipazione sempre numerosa della popolazione. In accordo con i nostri sponsor, abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto per ringraziare tutte le persone che ci dedicano una mattina per camminare a favore della solidarietà con noi. Così è nata l’idea. Per ora non posso svelare altro al riguardo, stiamo organizzando gli ultimi dettagli dell’iniziativa”.

Può dirci qualcosa di più sull’esperienza 3D?

“L’ASTRAL ROOM è un tour virtuale che permetterà di vivere la città di Cuneo in un modo completamente nuovo. Indossando il visore, i partecipanti potranno immergersi in un entusiasmante viaggio interattivo sul tema della sostenibilità, accompagnati dalle nostre mascotte Mina e Cam. È un’esperienza unica e gratuita, che si terrà in Piazza Galimberti da venerdì 8 a domenica 10 novembre. Sul sito è disponibile il modulo di iscrizione per il saltacoda, chi vorrà partecipare potrà prenotarsi lì. Inoltre, in collaborazione con Il Girasole, a tutti i partecipanti offriremo un caffè gratis prendendone due”.

Ci saranno altre iniziative speciali nella nuova edizione?

“Con grande orgoglio presento il nuovo impegno sociale della Stracôni: quest’anno cammineremo anche contro la discriminazione di genere a fianco della Rete antiviolenza Cuneo.

La stracittadina può diventare mobilitazione di massa, per questo invitiamo tutti gli iscritti alla Stracôni a mostrare solidarietà per la causa partecipando vestiti con qualcosa di rosso. Insieme al pettorale consegneremo dei volantini informativi sulla difesa dei diritti di genere contro la violenza sulle donne e un origami da costruire e portare nei punti di raccolta. Le istruzioni dettagliate su come manifestare la propria solidarietà saranno consegnate insieme al pettorale”.

La Stracôni è anche una camminata solidale. Può ricordarci come vengono utilizzati i fondi raccolti?

“La Stracôni destina tutto il ricavato dalla vendita dei pettorali, sotto forma di contributi, alle scuole e alle piccole associazioni sportive del territorio. La premiazione avviene durante la storica Serata del Cuore, uno dei momenti più emozionanti di tutto il programma. È un’occasione speciale per riconoscere e celebrare l’impegno di tutti coloro che contribuiscono al successo dell’evento. Nell’arco delle scorse edizioni siamo arrivati a distribuire quasi di 1.700.000,00 euro. Sono numeri da record per una iniziativa privata come la nostra. Non nascondo che ne siamo fieri”.

Torneranno ancora gli Special Events Stracôni?

“Certamente, in questa edizione ritornano gli special events organizzati con gli Enti e le Associazioni locali, tra cui Il Parco Fluviale Gesso e Stura, il Museo Diocesano, Creatori di Eccellenza, Cuneoginnastica, Cuneo Volley, l’A.C Cuneo 1905 Olmo, GS Passatore e Corriamo un po’. Come sempre, il ricco calendario propone eventi per coinvolgere persone, famiglie e bambini appassionati di sport, gastronomia, cultura, arte e altro. E non dimentichiamo la Michelin FastCûni, che quest’anno avrà un percorso di 10 km omologato Fidal. È anche possibile partecipare alla combinata con un’altra 10 km, la Apple Run Cavour, ottenendo uno sconto per chi si iscrive ad entrambe”.

Quali sono le novità per la corsa competitiva?

“La Stracôni è lieta di presentare la 3ª Edizione della corsa Michelin FastCûni, che si terrà sabato 9 novembre. Quest’anno la gara entra a far parte delle gare ufficiali del circuito Fidal, a Cuneo correranno i professionisti! La Michelin FastCûni è a tutti gli effetti una gara certificata, il percorso di 10 km è omologato. Vedremo sfidarsi in una unica partenza tutti gli atleti. Sarà adrenalinico ed entusiasmante. La distanza dei 10 km è valida per il conseguimento di record italiani e per l’inserimento nelle graduatorie nazionali”.

Ci diceva che la corsa competitiva fa parte di una combinata. Cosa può dirci in proposito?

“Quest’anno la competizione raddoppia grazie alla speciale combinata delle due gare approvate FIDAL. La combinata Centro Calor mette in relazione la nostra Michelin FastCûn che si terrà il 9 novembre con la Apple RUN Cavour del 1° novembre. I corridori, in entrambe le gare, si sfideranno su un percorso adrenalinico di 10 km. Partecipando alle competizioni, si potrà usufruire di uno sconto di 5 euro sulla quota di iscrizione. La combinata Centro Calor è una sfida nella sfida che generà una sua classifica dedicata: ci saranno premi speciali per i vincitori assoluti sommando i risultati di entrambe le gare e per le squadre con più iscritti. Tutte le informazioni e i link di iscrizione sono disponibili sul nostro sito”.

E per quanto riguarda il contest fotografico CamMinaescatta?

“Il contest fotografico “CamMinaescatta” è diventato un classico delle iniziative Stracôni. Questa “sfida” invita i partecipanti a immortalare i momenti più belli della camminata e a inviarli all’indirizzo mail foto@straconi.it. Verranno selezionate le foto che meglio rappresentano lo spirito della Stracôni. I vincitori riceveranno l’esclusiva maglietta personalizzata CamMinaescatta. Per restare aggiornati su tutte le novità è possibile, oltre a consultare il sito della Stracôni, attivare le notifiche della nostra app, la StraconiCardApp. Oltre a informazioni su tutte le iniziative della stracittadina, in app vengono pubblicate le promozioni che i nostri sponsor dedicano al popolo della Stracôni. L’applicazione è gratuita, invito tutti a scaricarla o

aggiornarla per non perdersi neanche una notifica”.

“Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa straordinaria esperienza.”

www.straconi.it