Domenica la terza edizione dell’evento “Le Ferrari a Cuneo”

Domenica 29 settembre 2024, Cuneo si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli appassionati di automobili grazie all'evento "LE FERRARI A CUNEO", giunto alla sua terza edizione. L'attesa manifestazione vedrà le splendide vetture del Gruppo RED PASSION FERRARI OWNER CLUB TORINO esposte in Piazza Galimberti dalle 10:00 alle 17:00.

Per tutta la giornata gli amanti delle auto sportive potranno ammirare una straordinaria collezione di 30 Ferrari, che spaziano dai modelli degli anni '60 fino alle più recenti 296 e SF90. Questa esposizione rappresenta un'opportunità unica per vedere da vicino alcuni dei gioielli automobilistici più iconici e innovativi del mondo.

Mentre le Ferrari saranno esposte in Piazza Galimberti, gli equipaggi avranno l'opportunità di visitare il suggestivo centro storico di Cuneo. La combinazione tra l'eleganza delle vetture e il fascino del capoluogo cuneese creerà un'atmosfera indimenticabile per visitatori e partecipanti.

L'evento è reso possibile grazie al supporto di diversi sponsor e istituzioni. Un ringraziamento speciale va al vice presidente del club, Franco Gosmar, e alla sua azienda Clegor, oltre che all'agenzia Immobiliare Cuneese per il loro prezioso contributo.

Un grazie particolare anche al Comune di Cuneo, che ha patrocinato l'iniziativa.