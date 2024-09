A Boves si presenta il progetto "Palestra di Vita” del dottor Pietro Piumetti

Mercoledì 2 ottobre, in sala consiglio a Boves, dalle ore 20.30 si terrà la presentazione del progetto “Palestra di Vita” del dottor Pietro Piumetti.

Il rinomato psicologo Piumetti da anni porta nelle strutture per anziani, circoli e Comuni il progetto “Palestra di Vita” dedicato ad adulti e anziani.

Un metodo innovativo e integrato che promuove il benessere psico-fisico delle persone adulte-anziane attraverso attività diversificate.

Saranno 6 gli incontri che verranno realizzati presso gli accoglienti locali della Biblioteca civica del Ricetto di Boves. Ognuno dei quali vedrà come ospite una seconda figura professionale oltre al dottor Piumetti che gestirà le sedute.

“La Palestra di Vita” viene indicata per il così detto “invecchiamento di successo”- spiega Pietro Piumetti -, dai risultati è emerso che contribuisce a ridurre gli stati depressivi e regressivi, migliora l’orientamento e le abilità cognitive di base, stimola le memorie, permette di cercare insieme la soluzione dei problemi, favorisce l’empowerment e responsabilizza alla pratica di uno stile di vita sano e impegnato. Partecipare alla Palestra di Vita sarà un modo per imparare un nuovo stile di vita, socializzare, pensare positivo, ottenere preziose informazioni sulla salute, imparare a fare allenamento fisico e mentale e affrontare insieme i problemi”.

Gli appuntamenti proposti dal 7 ottobre al 16 dicembre vedranno la partecipazione anche di una rete di esperti della salute, tra questi: medico, osteopata, nutrizionista, naturopata e insegnante di yoga.

Per scoprire il ricco calendario del progetto idealizzato dal dottor Piumetti non resta che partecipare alla presentazione in sala consigliare, mercoledì 2 ottobre alle ore 20,30.