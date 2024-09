Mondovì, sold out per Bob Sinclar che chiude gli eventi estivi: oltre 30mila presenze in Città [VIDEO]

Oltre 30mila presenze. Sono questi i primi numeri della edizione del Mo.Vì festival, organizzato dal Comune con l'associazione culturale Wake Up, con il sostegno di Fondazione CRC, che concluderà la fase estiva con il dj set di Bob Sinclar ai Giardini del Belvedere.

Un scommessa vincente quella di proporre più eventi musicali portando i concerti in diversi luoghi del centro storico cittadino da Piazza a Breo, oltre alle serate gratuite a Mondovicino che hanno ospitato, tra gli altri, anche Cristina d'Avena.

"I numeri definitivi li presenteremo nelle prossime settimane, ma siamo soddisfatti.- spiega l'assessore alle manifestazioni - Alessandro Terreno - Personalmente sono contento di aver dato l'opportunità ai giovani di avere eventi coinvolgenti, a prezzo accessibile, senza andare in grandi città. La serata con Bob Sinclar - già sold out - segna simbolicamente la chiusura degli eventi estivi, ma abbiamo già in programma diverse proposte per i prossimi mesi, in aggiunta agli appuntamenti tradizionali".

La stagione si era aperta in piazza d'Armi con Mida e Tony Effe, apprezzati dai giovanissimi, per poi proseguire con il Teenagedreamparty, evento dedicate a sigle e canzoni dei primi anni 2000 che ha fatto ballare tutta Mondovì.

Promosso anche il concerto di Ernia, ospitato su un placo d'eccezione: piazza San Pietro. A chiudere la stagione, prima degli eventi autunnali, sarà invece Sinclair che ha già registrato il tutto esaurito.

"Oltre all'evento ai giardini del Belvedere - continua Terreno - abbiamo pensato di proporre un evento per i giovanissimi: il TechnoBus, una discoteca su ruote, che stazionerà nella zona dell'ASP e che ha già percorso tappe in tutta Italia".

Già presentata lo scorso week end, in occasione dei Bra's, una delle novità dell'autunno: l'anteprima di Gin Italy.

"Sarà un evento dedicato alle produzioni artigianali - dice l'assessore Terreno L'anteprima sarà il 9-10 novembre, mentre l'evento vero e proprio si svolgerà a giugno 2025".

L'appuntamento è quindi per la serata “Sunset Vibes” che trasformerà i giardini del Belvedere di Mondovì in una grande pista da ballo, in apertura con open act di Khenya, al secolo Khenya Rivera, dj tra le più apprezzate della scena di Ibiza. I biglietti sono esauriti, così come anche quelli per il TechnoBus.