"In centro Cuneo l’offerta di parco giochi è sempre più ridotta e in quello chiuso incombe il degrado"

Sabato 5 ottobre, dalle 16, presso i Giardini Dino Fresia di Cuneo (Lungogesso corso Giovanni XXIII), il Comitato per il Futuro del Centro Storico propone alle famiglie l’appuntamento con un “pomeriggio con Mago Trinchetto”. Con le sue esibizioni di magia, Mago Trinchetto offrirà ai partecipanti un’emozionante spettacolo in grado di stupire grandi e piccini. L’evento è ad accesso libero e gratuito e adatto a bambini di tutte le età. L’incontro è occasione per il Comitato per il Futuro del Centro Storico di continuare il percorso di ravvivamento della zona dei Giardini Fresia, vittima di situazioni di degrado e spaccio ormai largamente risapute.

“Con questa nuova iniziativa dedicata alle famiglie, continua il nostro invito ai residenti e a tutti i cittadini cuneesi a vivere gli spazi comuni per farli ritornare luoghi di comunità, contrastandone l’abbandono e l’incuria – commentano i rappresentanti del Comitato per il Futuro del Centro Storico -. Da quando l’area giochi dei Giardini Fresia è stata chiusa, lo stato di degrado è fortemente peggiorato, come sta accadendo anche in Largo Caraglio, dove il secondo parco giochi del quartiere è chiuso ormai da inizio estate. Attualmente ai Fresia l’offerta ludica è stata ripristinata ma fortemente ridotta. Per le famiglie e i bambini del Centro Storico è rimasta ancora l’area dell’Ex Foro Boario, unico luogo non decurtato di attrezzatura ludica e pavimentazione antitrauma a libero accesso. Come Comitato continuiamo a chiedere a gran voce che l’amministrazione prenda provvedimenti e restituisca alle nostre famiglie gli spazi di svago e aggregazione, permettendo così anche un miglioramento della vivibilità del quartiere”.