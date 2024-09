L'Unitre di Moretta in mostra ad "Abilmente" di Torino festeggia i 25 anni

L'Unitre di Moretta si prepara a un fine settimana ricco di eventi, con protagonisti i suoi laboratori artistici e la Corale polifonica.

Da giovedì 26 a domenica 29 settembre, l’associazione è presente alla fiera "Abilmente" al Lingotto Fiere di Torino, dove le allieve dei vari laboratori espongono le loro creazioni.

La partecipazione alla fiera torinese, al secondo anno consecutivo, rappresenta un momento di grande orgoglio per il direttivo, che vede riconosciuti gli sforzi e la dedizione delle partecipanti.

Parallelamente stasera, sabato 28 settembre alle 21, nella Chiesa di San Rocco a Carmagnola, si terrà una serata musicale, ad ingresso libero, promossa dal gruppo "Riapriamo San Rocco". Protagonista sarà la Corale polifonica dell'Unitre, diretta dalla maestra Maddalena Giacosa e accompagnata dal professor Bernardino Cagliero.

Il concerto offrirà un ricco repertorio di brani classici, tradizionali e moderni, regalando al pubblico un'esperienza musicale di alta qualità. L'ingresso è libero.

Guardando al futuro, l'Unitre si prepara per un altro appuntamento musicale importante: sabato 5 ottobre, quando ospiterà il "Deutsch Italienischer Chor - Freiburg in Bresgovia", che si esibirà insieme alla Corale Unitre.

L’evento si terrà a Cascina San Giovanni a Moretta alle 18,30, consolidando il rapporto culturale tra Italia e Germania attraverso la musica.

Inoltre, l'Unitre si prepara anche all'importante inaugurazione del 25esimo anno accademico che si terrà il 26 ottobre, sempre nel salone di Cascina San Giovanni.

Lo spettacolo d'apertura sarà affidato al gruppo musicale "Le Madame", che proporrà un viaggio nella musica popolare italiana vista attraverso lo sguardo delle donne.

La presidente Pier Angela Marchisio e la vicepresidente Maria Cristina Moine hanno guidato l'Unitre morettese verso nuovi traguardi.

Maria Cristina Moine, tra le veterane dell’Unitre morettese che sta per raggiungere i 25 anni di attività, ricorda il lungo percorso che ha portato l'associazione a diventare un punto di riferimento culturale per il territorio. “Nel 2000 – spiega Moine - ci fu chiesto dall’allora amministrazione comunale di creare un progetto culturale per la terza età. In questi quasi 25 anni l'Unitre ha raggiunto risultati straordinari, grazie alla dedizione di tutti i volontari”.

Moine per 24 anni in cui si è dedicata all'Unitre morettese ha ricevuto il 24 giugno scorso, in occasione della Festa di San Giovanni, patrono di Moretta, il 'Premio San Giovanni' traguardo che, per la vicepresidente dell'Unitre, rappresenta senza dubbio il culmine del costante impegno dedicato in tutti questi anni per l'Università della terza età.

Da ricordare che l’Unitre di Moretta ha aderito al Programma europeo di educazione, cultura, gioventù e sport Erasmus+ 2021-2027.

Nel 2021, infatti, ha partecipato al bando per essere accreditata come centro di formazione per adulti in Europa ed è riuscita ad essere inserita nei 53 progetti accreditati in Italia per poter svolgere fino al 2027 delle esperienze educative e di formazione nei paesi europei.

Il 21 ottobre si terrà l'assemblea degli associati, durante la quale verrà eletto il nuovo direttivo. Un momento importante per definire il futuro dell'associazione, che da un quarto di secolo continua a offrire cultura, arte e momenti di aggregazione per la comunità morettese.

Le iscrizioni si raccolgono nella sede dell’Unitre, sita nella Foresteria del Santuario “Beata Vergine del Pilone” di Moretta.

Le date in cui sono aperte le iscrizioni e il programma dei corsi si trovano sul sito dell’Unitre di Moretta al seguente link: https://www.unitremoretta.com/calendar/calendario-attivita-unitre-moretta/

Ulteriori informazioni si possono richiedere all’indirizzo e-mail: info@unitremoretta.com