L'amministratore delegato di Anas ad Alba per un vertice sui lavori lungo la tangenziale

Si è svolto oggi, lunedì 17 novembre, in Comune ad Alba l’incontro di aggiornamento sui lavori di manutenzione di Anas lungo la tangenziale di Alba SS231 “di Santa Vittoria”.

Hanno partecipato il sindaco di Alba Alberto Gatto, con l’assessore comunale alle Opere pubbliche Edoardo Fenocchio, l’assessore regionale a Trasporti, infrastrutture, opere pubbliche Marco Gabusi e l’amministratore di Anas Claudio Andrea Gemme. Presenti per Anas anche il direttore operativo, Angelo Gemelli, con i dirigenti della struttura territoriale del Piemonte e della Valle d’Aosta e i tecnici della Direzione lavori. Dopo l'incontro si è svolto il sopralluogo presso le aree di cantiere.

I lavori, come da accordi durante l’ultimo incontro, avviati a metà ottobre, sono in corso. Il progetto di intervento riguarda la manutenzione dei viadotti per circa 700 metri lungo la tangenziale di Alba nel tratto di sopraelevata all’altezza dello svincolo in prossimità del fiume Tanaro/Corso Canale. Per l’esecuzione dei lavori in sicurezza è in vigore il restringimento di carreggiata.

Gli interventi in corso prevedono il rinforzo degli impalcati metallici, la sostituzione dei relativi appoggi con locali consolidamenti delle campate della sopraelevata e delle rampe di competenza Anas.

L’investimento per la prima fase dei lavori in corso ammonta a circa 2,5 milioni di euro per una durata degli interventi di 8 mesi. In concomitanza con l’esecuzione dei lavori della prima fase saranno attivati ulteriori stralci di intervento.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alle Opere pubbliche Edoardo Fenocchio: “Ringraziamo Anas, oggi presente con il suo ad Claudio Andrea Gemme, e la Regione per il costante confronto e l’attenzione dedicata a un’infrastruttura strategica come la tangenziale di Alba. Gli interventi avviati rappresentano un passaggio fondamentale per garantire sicurezza e una manutenzione strutturale adeguata a un’arteria che ogni giorno sostiene un traffico significativo. Si è cercato di ridurre al minimo i disagi per gli utenti che ringraziamo per la collaborazione, con la consapevolezza che si tratta di interventi necessari e non più rinviabili. Come Amministrazione continueremo a seguire da vicino l’avanzamento dei lavori e a mantenere un dialogo costante con Anas affinché le successive fasi procedano con la stessa regolarità. La sicurezza delle nostre infrastrutture stradali resta una priorità assoluta per la città di Alba”.