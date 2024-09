Qualità ed efficienza nella gestione degli impianti di riscaldamento

Alpiclima si distingue nella gestione degli impianti di climatizzazione per ambienti civili, commerciali e industriali, offrendo soluzioni su misura per ogni esigenza .

L’Azienda offre la propria esperienza ultradecennale in tema di consulenza nelle fasi di scelta e/o progettazione delle varie tipologie di impianti di climatizzazione di alta qualità, puntando su efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Le figure tecnico/commerciali operative presso l’Ufficio Tecnico Alpiclima, ove richiesto e/o necessario, offrono e garantiscono anche la supervisione durante le varie fasi di avanzamento delle opere impiantistiche.

Ogni giorno e in ogni lavoro Alpiclima si impegna a ridurre i consumi e l'impatto ambientale attraverso tecnologie all'avanguardia, garantendo un notevole risparmio energetico. Grazie al suo team di tecnici esperti, l'azienda offre un servizio completo che include consulenza, assistenza alle fasi installative e manutenzione continua degli impianti, assicurando un funzionamento ottimale e duraturo nel tempo. La capacità di intervenire tempestivamente in caso di necessità, unita alla disponibilità di un magazzino ricambi forniti, assicura un'assistenza post-vendita di eccellenza.

L'approccio del lavoro costruito personalizzato di Alpiclima permette di individuare le soluzioni migliori per ogni ambiente, che si tratti di un'abitazione privata, di un grande edificio commerciale o di un impianto industriale. I sistemi di climatizzazione a radice Alpiclima sono progettati per garantire il massimo comfort e il minimo spreco energetico , utilizzando tecnologie avanzate come impianti a pavimento, caldaie a condensazione e pompe di calore. Queste soluzioni consentono di ottimizzare la gestione delle risorse energetiche, riducendo le emissioni di CO2 e contribuendo a creare un futuro più sostenibile.

Alpiclima dispone inoltre di proprio personale specializzato nell’espletamento del servizio relativo alla contabilizzazione del calore, offrendo il servizio di lettura dei consumi ed eventualmente, a seguire, il riparto delle spese.

Inoltre all’interno dell’Azienda è operativa la divisione Alpiclima per l’Acqua, dove figure professionali altamente qualificate sono dedicate al settore del trattamento dell’acqua.

Il campo operativo spazia dalla semplice filtrazione dell’acqua sino alle operazioni specialistiche in ambito industriale.

Alpiclima per l’Acqua dispone di personale specializzato ed abilitato nello specifico settore della valutazione del Rischio Legionella, partendo dalle semplici analisi dell’acqua sino alla stesura del Protocollo delle Valutazione del Rischio Legionella.

Uno dei principali vantaggi di affidarsi ad Alpiclima è la sua capacità di offrire un servizio completo e integrato. Dalla fase di consulenza alla progettazione e realizzazione dell'impianto, fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ogni fase viene seguita con la massima cura e attenzione. Questo approccio garantisce che gli impianti funzionino sempre al meglio , evitando guasti e malfunzionamenti che potrebbero compromettere il comfort degli ambienti e aumentare i costi di gestione.

La manutenzione, in particolare, è uno degli aspetti più importanti del servizio offerto da Alpiclima. Grazie alla sua esperienza pluriennale e alla competenza del personale tecnico , l'azienda è in grado di eseguire interventi tempestivi e risolutivi su qualsiasi tipo di impianto. Questo è possibile anche grazie alla disponibilità di un vasto magazzino ricambi, che consente di ridurre al minimo i tempi di fermo degli impianti in caso di necessità. Il team tecnico è costantemente formato sulle ultime novità e tecnologie, garantendo così interventi efficaci e conformi alle normative vigenti.

Scegliere Alpiclima per la gestione degli impianti di climatizzazione significa dunque puntare su qualità, efficienza e sicurezza. Grazie alla sua lunga esperienza e alla partnership con i migliori marchi del settore, l'azienda è in grado di offrire soluzioni tecnologiche di ultima generazione, garantendo al tempo stesso un servizio di assistenza completo e personalizzato.

