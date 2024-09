Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Amarsi per sempre....

Conosci la storia dei pinguini? Il pinguino sceglie la propria compagna, donandole un sassolino, ed è per tutta la vita!!! E tu?... ce l'hai ancora in tasca il tuo sassolino??? Rivolgiti a noi con fiducia, ti presenteremo la persona giusta a cui regalarlo! Contattaci al 340 384 8047.

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 36 anni

Lui è il tipico bravo ragazzo, sempre pronto ad aiutare un amico, e stare in buona compagnia, 36enne, bel fisico, alto, nel tempo libero allena una squadra di bambini che giocano a pallavolo, è un ingegnere, e ha fondato una piccola società, finora non ha trovato la donna giusta, cui chiedere di sposarlo, formare famiglia e avere figli, ma è stato sempre il suo sogno..........CONTATTALO ORA

Lui single, 48 anni

È un uomo divertente autoironico, 48enne, bell’uomo, laureato, ottima posizione sociale, è stato volontario militare all'estero, tira con l'arco, ama viaggiare nel mondo, vive in una bellissima casa, in compagnia di un cane affettuoso e coccolone, divorziato senza figli, cerca una Lei carina, ironica per sdrammatizzare la vita insieme, e essere felice.…CONTATTALO ORA

Lui single, 57 anni

Nobile d’animo, aspetto elegante e distinto, 57enne, direttore di filiale di banca, uomo facoltoso e istruito, ma semplice nei modi, alto, brizzolato, sorriso affascinante, ha mille interessi, ama l'arte, il teatro e la buona musica, vorrebbe conoscere una donna intelligente, perchè pensa che l'intelligenza sia la cosa più sexy che una donna possa avere...CONTATTALO ORA

Lui single, 65 anni

È un signore dai modi gentili, ha un aspetto ordinato e pulito, e un buon profumo di uomo, medico ortopedico, 65enne, ama giocare a scacchi, leggere, ma anche ballare, e il buon cibo, che lui stesso cucina e sperimenta, ha viaggiato molto per il mondo, ora, rimasto vedovo, vive solo, cerca una brava signora con cui farsi buona compagnia per il resto della vita… CONTATTALO ORA

Annunci per Lui

Lei single, 35 anni

È una donna che si nota e si ammira in mezzo alla gente, splendidi occhi verdi, e capelli biondi, fisico snello, 35enne, gestisce una pasticceria, è semplice, sincera, vorrebbe costruire una famiglia, insieme ad un uomo perbene, non importa se più grande, anche separato, e con figli, italiano, no perditempo, grazie…CONTATTALA ORA

Lei single, 42 anni

Piemontese, conduce una piccola azienda artigiana, classica donna bruna mediterranea, occhioni neri, fisico slanciato, ha un modo di vivere semplice e apprezza le piccole, belle cose che la vita le regala, 42enne, divorziata senza figli. Sarebbe lieta di incontrare un signore, anche più maturo, corretto, tranquillo di carattere, con cui condividere il futuro, vive sola..…CONTATTALA ORA

Lei single, 52 anni

Le piace cucinare, tenere in ordine la casa, maestra alle Scuole per l'Infanzia, 52enne, è una bellissima signora, castana, un sorriso gentile, a modo, ha tutto ciò che potrebbe desiderare, nella sua vita manca solo un uomo, che le voglia bene, non importa l'età, ma la buona educazione e la dolcezza.... CONTATTALA ORA

Lei single, 62 anni

Signora amabile, di buon cuore, è carina, fisico snello, meravigliosi occhi verdi, 62enne giovanile, è italiana, vedova da tempo, casalinga, automunita, economicamente indipendente coltiva l'orto, cucina benissimo, libera da impegni familiari, sarebbe disponibile anche a trasferirsi, se incontrasse un uomo, anche più maturo, ma affidabile, sincero, per farsi buona compagnia…CONTATTALA ORA

Stai cercando una relazione duratura ? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero +39 340 384 8047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “ Annunci per Lei oppure per Lui ”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)