Costruire connessioni, condividere strategie: a Saluzzo la Tavola Rotonda HR tra aziende del territorio

Lo scorso 3 aprile presso il Center of Collective Intelligence, sede di eVISO, si è tenuta la Tavola Rotonda HR dal titolo "La persona al centro: condivisione di metodi ed azioni d’Eccellenza", un evento pensato per creare connessioni tra le aziende della Provincia di Cuneo e favorire un confronto concreto e operativo su temi strategici per il mondo delle risorse umane.

L’iniziativa ha adottato la formula dinamica del "World Cafè": ogni partecipante ha avuto l'opportunità di confrontarsi attivamente sui tre macro-temi proposti, ruotando tra i diversi tavoli tematici ogni 40 minuti, scanditi da un segnale acustico. Un formato partecipativo, pensato per stimolare la condivisione di esperienze, metodi e approcci diversi tra realtà aziendali eterogenee, con l’obiettivo di ampliare lo sguardo e costruire una cultura HR condivisa a livello territoriale.

I temi affrontati nel corso del pomeriggio sono stati:

La qualità dell'incontro: HR e risorsa – ovvero, come creare un rapporto autentico e di valore tra azienda e collaboratore. Talent Diversity: come attrarre e integrare l’unicità – con focus su inclusività, generazioni e valorizzazione delle differenze. Misurare la formazione: quali strumenti? – per valutare l’impatto reale delle attività formative e guidare le scelte future.

"Crediamo che la condivisione di esperienze e competenze sia un valore aggiunto per tutto il tessuto imprenditoriale del territorio. Mettere la "persona al centro" significa investire sulla crescita e sul benessere delle risorse e farlo in modo collaborativo ci consente di affrontare con maggiore efficacia le sfide attuali e del futuro" ha dichiarato Paola Quaranta, Head of HR in eVISO.

Il Center of Collective Intelligence, sede di eVISO e luogo ospitante dell’evento, è stato pensato proprio come spazio aperto alla comunità, capace di favorire lo scambio e l’innovazione tra imprese, professionisti e organizzazioni che desiderano avere un impatto positivo sul territorio.

La Tavola Rotonda HR si è conclusa con un momento informale di networking, rafforzando i legami tra i partecipanti e ponendo le basi per futuri incontri e collaborazioni.

Alla luce della partecipazione attiva e del valore emerso durante il confronto, eVISO rinnova l’invito a tutti gli HR Manager del territorio a far rete. Per ulteriori informazioni o per manifestare il proprio interesse per le prossime iniziative, è possibile contattare l’Ufficio Risorse Umane eVISO all’indirizzo risorseumane@eviso.it