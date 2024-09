La 57ª Sagra della castagna e del fungo torna a Rossana

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre torna a Rossana la 57ª edizione della ‘Sagra della castagna e del fungo’

La Pro loco guidata dal presidente Simone Monge ha allestito, come sempre, un ricco programma.

Grande l’interesse per il mercato dei porcini, protagonisti assieme alla castagna della Sagra di Rossana.

Il clima umido e piovoso di settembre ne ha favorito una crescita e, di conseguenza, una raccolta abbondante.

I raccoglitori locali sono stati premiati sia in quantità che in qualità, e prevedono di portare alla mostra sotto l'ala comunale numerose partite di ‘bulè’.

Ottimi risultati anche per la raccolta delle castagne, con la ‘Bracalla’ di Rossana, apprezzata e molto richiesta sui mercati.

La Sagra, come di consueto curata dalla Pro loco sotto la presidenza di Simone Monge, in collaborazione con il Comune amministrato dal sindaco Giuliano Degiovanni, sarà inaugurata domenica 6 ottobre alle 10 in piazza Gazelli

Seguirà la presentazione del Bulerè e Bela Barutera, simboli della Sagra l’apertura delle mostre.

Nel pomeriggio, si terrà l'evento che coinvolgerà tutto il paese, animato da esposizioni, bancarelle, musica, folklore e animazione per bambini

Il cuore della festa sarà in piazza Gazelli, dove si svolgerà un grande spettacolo folkloristico.

La Sagra sarà arricchita da numerosi eventi collaterali.

“Tra le novità di quest’anno – spiegano gli organizzatori – dopo tante edizioni non ci sarà più la classica ‘polentata’ la domenica, ma in piazza si potrà degustare un menù con un tris di antipasti, un primo, un secondo e un dolce tutto a base di funghi e castagne. Un'altra novità sarà anche la piccola mostra del legno e assortimenti locali nella piazzetta del peso pubblico”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 4 ottobre

La Sagra si apre alle 20 all’Oratorio San Domenico Savio, vicino al campo sportivo cena organizzata dall'Associazione delle Ex Allieve in collaborazione con l'Associazione San Domenico. Il menù prevede piatti a base di funghi e castagne, simbolo delle eccellenze gastronomiche locali.

La serata sarà accompagnata dalla musica del DJ Mux, per un inizio all’insegna del divertimento

Sabato 5 ottobre

La festa prosegue in Piazza Gazelli alle 21,30 serata sotto le stelle con musica dal vivo. A far ballare il pubblico saranno dj Pitone e dj Gianmarco Millone, per un’atmosfera di festa e allegria

Domenica 6 ottobre

La giornata di domenica è ricca di eventi e appuntamenti imperdibili

Alle 9,30 inizio della Grande Fiera lungo le vie del paese, dove sarà possibile visitare bancarelle e mostre dedicate ai prodotti locali.

Alle 10 cerimonia di inaugurazione ufficiale della Sagra 2024, con la presentazione del Bulerè e della Bela Barutera in Piazza Gazelli, a cui seguirà l'apertura delle varie mostre sparse per il paese.

Seguirà alle 11 il concerto presso nella chiesa Parrocchiale con il pianista Loris Pianezzé, che renderà omaggio a "Bruno Cavalieri"

Nel pomeriggio, la festa si anima di tradizioni folkloristiche e musica:

alle 14,30 sfilata per le vie del paese con il Bulerè e la Bela Barutera, accompagnata da vari gruppi folkloristici, tra cui Paure Diau (musica occitana)

Il Clown Trinchetto con attrazioni per i bambini nel cortile della Scuola dell’Infanzia A. Pellini di Rossana, musica con i Son de la Rue, Imperial Dance con esibizioni di ballo

Canzoni in Compagnia, Brassvolé Jazzcircus da Torino, Gruppo Folkloristico Artusin con danze popolari, Bandao Street Band da Poggibonsi (SI), esibizioni di Cantori Popolari.

Mostre e esibizioni

Mostre di pittura e fotografia animeranno le vie del paese

Il Trio Dominò, con Mattia Sismonda al violino e Michela Marcacci all’arpa, si esibirà presso la chiesa Parrocchiale con due performance, alle 14,30 e alle 16,30.

Dalle 12 alle 15 sarà possibile degustare specialità gastronomiche a base di funghi e castagne in Piazza Gazelli

Le Mostre della 57ª Sagra

Domenica 6 ottobre, la sagra offrirà una serie di mostre tematiche.

Mostra Micologica “Il Re Fungo”, presentata dal Gruppo Micologico Bovesano “A.M.B.A.C. - Cumino” di Boves", nella Ex Confraternita.

Mostra Varietale di ecotipi locali di castagna presso la piazza antistante la Chiesa Parrocchiale, curata dal Vivaio Forestale di Chiusa Pesio.

Esposizione e vendita di funghi e castagne sotto l’ala comunale.

Mostra del nuovo Concorso di pittura "Conca Verde", 8ª edizione, presso le Scuole Elementari.

Mostra fotografica a Palazzo Garro.

Mostra di pittura a cura di Danilo Garnero al Centro Incontro

Ecomuseo della Resistenza a Palazzo Garro ,mostra degli hobbisti coltellinai presso Palazzo Garro.

Laboratorio di pittura botanica per grandi e piccini presso la Scuola dell’Infanzia A. Pellini.

Novità: piccola mostra del legno e degli assortimenti locali nella piazzetta del Peso Pubblico.

Raduno di Vespa, moto e auto d’epoca in via XII Luglio, per gli appassionati di motori vintage. Per informazioni: Simone (346.0809796) e Max (349.6720868)

Parcheggio riservato ai disabili e area camper disponibile.