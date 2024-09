L'autore bovesano Andrea Pavani pubblica un nuovo libro di fantascienza

È da poco fresco di stampa il secondo libro di Andrea Pavani, bovesano, che da alcuni anni scrive di fantascienza.

Pavani ha dato vita a una collana di racconti, "Attraverso il tempo", che esplora le grandi sfide dell'umanità in un futuro lontano, dove tecnologia avanzata e valori etici si intrecciano in un delicato equilibrio. Attraverso storie avvincenti, la serie indaga i conflitti tra il progresso scientifico e la natura umana, offrendo una visione sia distopica che utopica del destino del pianeta. Al momento ha scritto e pubblicato i primi due libri della collana che, presto, proseguirà:

In "Anno 2524: Un Mondo Oltre il Tempo", il lettore viene proiettato in un futuro in cui il sogno di un mondo armonioso, in perfetta sintonia con la natura, si è realizzato. È la meta di un percorso lungo e travagliato, iniziato secoli prima.



Nel racconto "Anno 2307: La Rinascita", l’umanità si trova sull'orlo del collasso, con il potere nelle mani di un Consorzio tecnologico che domina governi e società. La Resistenza, guidata da scienziati visionari, combatte per riportare l'equilibrio, risvegliando le coscienze e proponendo una rivoluzione morale e tecnologica.

La collana offre spunti di riflessione su temi attuali come il ruolo della tecnologia, la responsabilità individuale e il potere delle scelte collettive. Un viaggio attraverso epoche, ideali e speranze che cerca di rispondere alla domanda: quale futuro vogliamo costruire?

I libri sono disponibili per l'acquisto su amazon.