Elezioni, rinnovo consiglio provinciale: affluenza del 39,35% alle 12

Sono in corso oggi domenica 29 settembre dalle 8 alle 20 le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciali (dalle 8 alle 20). L'affluenza dei votanti alle ore 12 è pari al 39,35% con 1.106 votanti su un totale di 2.812.

Le elezioni di secondo livello coinvolgono soltanto gli amministratori locali, cioè sindaci e consiglieri comunali dei 247 Comuni della Granda. Per la prima volta si vota in quattro seggi dislocati sul tutto il territorio provinciale: la sezione di Cuneo presso il Centro Incontri della Provincia e tre sottosezioni distaccate a Roddi nella sede del Reparto Viabilità della zona di Alba (via Morando 4/d), a Mondovì presso la Sala comunale delle Conferenze “Scimé” (corso Statuto 11/d) e a Saluzzo presso il Quartiere ex caserma Musso Sala Tematica (piazza Montebello 1).