Alba, la Giunta Itinerante arriva al quartiere Vivaro: "Ascoltare e agire insieme ai cittadini"

Prosegue il cammino della Giunta Itinerante, il progetto dell’Amministrazione comunale di Alba pensato per rafforzare il legame con i quartieri attraverso incontri diretti con i residenti. Un’occasione per raccogliere segnalazioni, condividere idee e confrontarsi sulle necessità del territorio, nella prospettiva di una pianificazione amministrativa partecipata.

Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 20 maggio alle ore 20.45, nella sede della Croce Rossa Albese in via Ognissanti, all’interno del Quartiere Vivaro, il cui Comitato è presieduto da Roberto Tibaldi. Saranno presenti il sindaco Alberto Gatto, gli assessori comunali e i referenti del quartiere, per un dialogo aperto con la cittadinanza.

Dopo le tappe a Gallo d’Alba, Moretta, San Cassiano, Piave e Centro Storico, la Giunta si prepara a un nuovo confronto. L’Amministrazione sottolinea l’importanza di questi momenti di incontro, definiti "strumenti fondamentali per ascoltare da vicino le voci dei quartieri, comprendere priorità e proposte, e dare risposte concrete a partire da chi il territorio lo vive ogni giorno".

Nel corso della serata verranno presentati progetti in corso e interventi previsti nella zona. L’Amministrazione invita i cittadini a partecipare in modo attivo, sottolineando che "il coinvolgimento diretto è la condizione migliore per far nascere scelte consapevoli e ben radicate nella realtà. Ogni osservazione può contribuire a migliorare la qualità della vita collettiva".