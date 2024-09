Baseball: il JFK Mondovì è promosso in serie B; Un grande traguardo dedicato alla memoria di Michele Rosso (Foto e Video)

Giornata storica per il JFK Mondovì! Dopo 23 anni la società biancoblù è ritornata in serie B. Dopo aver battuto l'Old Rags Lodi in trasferta sette giorni fa per 18-5, i ragazzi di Leo Marconi hanno bissato il successo anche in gara-2, questa volta con il punteggio di 12-11. Un ritorno meno agevole del previsto, anche grazie alla caparbietà della formazione lombarda, che ha lottato fino alla fine per cercare di pareggiare i conti e portare la contesa alla "bella" di gara-3.

I padroni di casa, tuttavia, sono stati bravi nel raddrizzare un match che si era complicato maledettamente nel quarto inning, quando gli avversari piazzavano uno 0-9 che portava il punteggio parziale sul 6-10. Monregalesi nuovamente avanti nel quinto inning, con 3 preziosi punti realizzati da Padilla e compagni, mentre i lombardi restavano a secco.

Il Mondovì riusciva poi a mantenere il vantaggio, seppur minimo, fino al 9° inning, trionfando per 12-11 e facendo scattare la festa biancoblù per la promozione in serie B. Alla felicità della squadra e del pubblico monregalese, tuttavia, faceva da contraltare l'amarezza e la contestazione da parte dei numerosi sostenitori ospiti, indispettiti per alcune decisioni arbitrali. Da segnalare che a lanciare la prima palla del match è stato l'assessore regionale Paolo Bongioanni.

Il Mondovì dunque approda in serie B. Un traguardo storico giunto a sei mesi dalla scomparsa di Michele Rosso, fondatore e anima del baseball monregalese. A continuare la tradizione del baseball a Mondovì ci sono il figlio Enrico (dirigente), il nipote Stefano Gazzola (presidente), il giovane Lorenzo, che a 18 anni è sceso in campo con i suoi compagni di squadra per dedicare questa vittoria a suo amato nonno e una sfilza di appassionati di questa disciplina sportiva. Giovani atleti e qualcuno meno giovane, come l'esperto allenatore Leo Marconi accomunati dai valori trasmessi da Michele Rosso.

La squadra e la società biancoblù, dunque, oggi hanno raccolto i meritati frutti di un grande impegno e di anni di innumerevoli sacrifici. Un risultato che anche lassù nel cielo avrà strappato un sorriso all'indimenticato Michele. Nel video che segue i festeggiamenti cominciati al termine del match:

Ecco invece ai nostri microfoni tutta l'emozione di Enrico Rosso (dirigente), di Stefano Gazzola (presidente) e dell'allenatore Leo Marconi:

A lanciare la prima palla del match l'assessore regionale Paolo Bongioanni, che ha voluto rivolgere un augurio e un ringraziamento speciale alla società del Jfk Mondovì e ai suoi protagonisti: