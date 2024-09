Calcio Serie D: l'Albenga schianta il Saluzzo, al Riva finisce 4-0 (rileggi la webcronaca)

ALBENGA - SALUZZO 4-0 (Manes 26', Pinna (rig) 35', Sangare 52', 65' Farinhas)

45'+3 Termina la partita. Il Saluzzo incassa due reti per tempo ed esce sconfitto dalla sfida giocata all' Annibale Riva

45' saranno tre i minuti di recupero

43' triplo tentativo Albenga, respinta corta di Pietroluongo sul tiro di Simic, Scarafoni centra il portiere sulla ribattuta. Simic recupera e prova ancora di destro, questa volta il portiere granata blocca

36' Barbagiovanni out, entra Birtolo nel Saluzzo. Ultimo cambio per Cacciatore

34' Galliani tenta il gol della domenica in controbalzo, tentativo coraggioso a testimonianza di quanto sia in fiducia la squadra di Mariotti

30' Tesio per Pisanu, proseguono i cambi di Mariotti

28' cambio Albenga: Asproni per Sangare

27' doppio cambio Saluzzo. Escono Faridi e Allasina, al loro Posto Grieco e Rivoira

26' Castineira incrocia, blocca Salvato

22' altra standing ovation per Pinna, al suo posto Daniello

20' ALBENGA INCONTENIBILE! 4-0, PINNA HA SPAZIO A DESTRA TIRO CROSS CHE ENRIQUE FARINHAS RIBADISCE IN PORTA!

19' esce Di Stefano tra gli applausi, al suo posto Simic

18' nuovo cambio Saluzzo, aria di casa per D'Arcangelo, esce Maugeri

16' cambio Albenga, esce Heatley entra Enrique Farinhas

12' proteste del Saluzzo per un intervento in area di Lega, pochi istanti dopo ennesimo tentativo fuori misura di Vaiarelli

9' Pjosta - Carli, primo cambio Saluzzo

7' TRE A ZERO ALBENGA! NOTTE FONDA PER IL SALUZZO AL RIVA! ASSIST ILLUMINANTE DI DI STEFANO, SANGARE DI DESTRO INFILA SUL PALO LUNGO PIETROLUONGO

6' tentativo anche di Vaiarelli dai venti metri, la porta di Salvato non corre rischi

2' avvio su buoni ritmi anche a inizio ripresa, Castineira apre le contese calciando alto

1' si riparte, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

45' il primo tempo è volato via per merito di entrambe le squadre, si rientra negli spogliatoi sul 2-0 per l'Albenga

42' i granata vicinissimi a dimezzare lo svantaggio, rischio autorete per Galliani, fortunato il centrale bianconero

41' Il Saluzzo continua a giocare secondo il proprio spartito, colpo di testa fallito da Faridi

35' TRASFORMA PINNA! 2-0 ALBENGA!

33' COSTRUZIONE DAL BASSO FALLITA DA CARLI, FALLO IN AREA, AMMONIZIONE E RIGORE ALBENGA!

26' ALBENGA IN VANTAGGIO! CALCIO PIAZZATO DI STEFANO CORRETTO IN PORTA DAL SOLITO MANES! 1-0 PER I BIANCONERI!

25' Ndianefo prova il destro, Pietroluongo attento sul suo palo

17' strappo di Di Stefano in mediana, ammonito Faridi

16' trattenuta di Legal su Castineira in area, onesto l'attaccante ospite a proseguire l'azione

14' rischia tantissimo Pietroluongo sul pressing di Heatley, si salva il Saluzzo

12' sul fronte tattico 3-5-2 per Mariotti, 3-4-2-1 per Cacciatore

8' Castineira a fil di palo! Taccuino già ricchissimo in questo avvio di match

7' partita piacevole in questo avvio! Replica immediata ingauna sull'asse Di Stefano, Heatley. Pinna, la triangolazione sfuma per poco

6' Vaiarelli per Allasina, ripartenza Saluzzo, tampona in extremis la difesa di casa

4' il primo tiro del match è di marca Saluzzo, Vaiarelli dai ventri metri di poco a lato

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Salvato, Legal, Ndianefo, Pisanu, Galliani, Manes, Sangare, Scarafoni, Heatley, Di Stefano, Pinna.A disposizione: Bisazza, Capaldo, Di Porto, Asproni, Freccero, Tesio, Simic, Daniello, Farinhas. Allenatore: Mariotti

SALUZZO:Pietroluongo, Magnaldi, Caldarola, Carli, Alassina,Faridi, Maugeri, Mancino, Barbagiovanni, Castineira, Vaiarelli.A disposizione: Fiorenza, Gjergji, Rivoira, D'Arcangelo, Birtolo ,Vada, Pjosta, Milia, Grieco. Allenatore: Cacciatore

Arbitro: Ismail di RoveretoAssistenti: Giannone di Arco Riva e Boattan di Trento