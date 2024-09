Volley A2M. Ultimo test pre campionato: un'altra vittoria per Cuneo che batte Cantù al tie break [VIDEO]

Ultimo test pre campionato ed altra vittoria per Cuneo Vollley che nella giornata di ieri, sabato 28 settembre, ha battuto al tie break i lombardi di Cantù.

I parziali: 25-22/23-25/27-25/1925/15-7.

I piemontesi hanno giocato senza l'opposto titolare Giulio Pinali, ancora tenuto a riposo dallo staff tecnico per una sua ripresa completa in vista del campionato, e del libero Domenico Cavaccini, out per un piccolo problema fisico.

Miglior realizzatore dell'incontro l'estone Karli Allik che ha totalizzato 22 punti: 17 in attacco e ben 5 aces. Da sottolineare anche i 6 muri personali scritti a referto dal centrale Lorenzo Codarin

Ancora turn over, dunque, per Matteo Battocchio che alla fine, nonostante il successo, non è sembrato particolarmente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: "Stavolta quando siamo andati in difficoltà abbiamo fatto fatica a ritrovare il nostro gioco", il sunto delle sue parole.

Domenica prossima inizia il campionato: per l'esordio la MA Acqua S.Bernardo Cuneo è attesa dalla prima trasferta stagionale sul difficile campo di Brescia.